Celebraron el centenario de la reforma universitaria

En la tarde fría de ayer, el gobernador de la provincia junto al intendente de la capital y ante la presencia de militantes de la agrupación estudiantil Franja Morada dejaron inaugurado el Paseo de la Reforma Universitaria en el espacio verde cercano a la escuela de Minas, ubicado sobre avenida Italia. También se colocó una placa recordatorio del centenario.

El acto inició con las palabras de estudiantes universitarias que reivindicaron los preceptos de la reforma del 1918 e instaron a reflexionar sobre las conquistas que aún restan lograr. Destacaron la necesidad de seguir trabajando para fortalecer la gratuidad de la educación universitaria, la igualdad de oportunidad, la libertad de cátedras, el cogobierno, entre otros logros de la reforma universitaria.

El gobernador,Gerardo Morales, indicó que celebrar el centenario de la reforma Universitaria es algo "muy importante", recordó que los valores reformistas determinaron su carrera política "los principios reformistas dieron sustento a la política, a la democracia y a la vida" dijo.

En tanto, que aseguró que el desafío diario es lograr que esos principios se expresen en políticas públicas.

"Todos los desafíos que encaramos tienen que ver con estos principios: la educación gratuita, la libertad de cátedras y la autonomía universitaria entre muchos otros principios que guían los proyectos que estamos ejecutando", aclaró.

Indicó que desde que asumió el gobierno, planteó terminar con un régimen que no brindaba igualdad de oportunidades a todos los jujeños, y que con ese propósito se impulso un sistema de alimentación para alumnos que sacó de la órbita de los directores la responsabilidad de pagar proveedores y garantiza que los chicos consuman leche y sus derivados en la merienda y carnes en el almuerzo. También destacó la descentralización que se impulsa desde el plan integral de salud, al considerar que de esta forma se asegura la igualdad de acceso en todo el territorio. Dijo que acompañará la descentralización del dictado de carreras de la Unju en el interior.

Además destacó la reformas que se están realizando en el sistema educativo para fortalecer la educación publica.

"Los principios reformistas son la matriz del accionar político de nuestra gestión de gobierno. Ahí en los principios de la reforma universitaria están los hechos de gobierno de todos los días" señaló el mandatario provincial.

Al finalizar el acto, el gobernador saludó a los estudiantes universitarios que militan en la agrupación Franja Morada .

Rocío González

militante

“Cuando me puse a pensar sobre cuál fue la inquietud que me llevó a ser reformista, me di cuenta que fue la misma que me llevó a tomar la decisión de militar en Franja Morada: la necesidad de trabajar por la libertad y la igualdad de oportunidades”.

Gisel Bravo

militante

“Los jóvenes debemos estar expectantes a las nuevas oportunidades que se están generando. Ver que carreras son necesarias, estudiar idiomas, carreras de ingeniería y así abrir nuestro abanico de posibilidades para nuestro futuro laboral”.

El Pacto Social por la Educación

El gobernador Gerardo Morales se refirió a la importancia del Pacto Social por la Educación. Aseguró que es un proyecto que “tiene que coronarse a fin de año con conclusiones de un gran diálogo que tienen que dar todos los sectores de la sociedad”.

También se refirió a la etapa que ya se cumplió en las escuelas en los últimos meses: “estoy viendo las conclusiones y los debates de cada escuela, y es impresionante ver los aportes que hacen los jóvenes, los niños, los docentes, los padres sobre cuál es la educación que necesitamos en la provincia de Jujuy”. Anunció que el Pacto Social va a ser en las etapas posteriores un “gran proyecto transformador de la educación en la provincia de Jujuy, que va poner por encima de todo la calidad educativa y la igualdad, que son los principios fundamentales de la Reforma Universitaria. Eso es el Pacto Social por la Educación”, subrayó el gobernador de la provincia.