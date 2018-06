"Sirve que exista el video en estos casos", dijo Griezmann

El atacante estrella de Francia, Antoine Griezmann, quien recibió una falta en el área que generó la utilización del VAR por primera vez en la historia de los Mundiales, expresó este sábado su alegría por su implementación, que ayudó a Francia para derrotar 2-1 a Australia en su estreno por el Grupo C de Rusia-2018. "Pienso que fue penal. Me toca el pie izquierdo. No ha sido una simulación. Sirve que exista el video para estos casos", dijo el crack del Atlético de Madrid al término del encuentro al ser consultado por la cadena beIN. "No hicimos un gran partido, ni el equipo ni yo mismo. Pero es muy importante arrancar por una victoria. Sé que podemos mejorar, y yo que lo puedo hacer mucho mejor. Hay que estar tranquilo. Los tres que ingresaron al campo lo han hecho muy bien. Tenemos que conservar esta mentalidad", añadió. Grizou fue reemplazado en el segundo tiempo y si bien se mostró "decepcionado" por su salida, entendió que su nivel no había sido espectacular. "Somos 23, tienen que jugar también los otros. Sé que puedo mejorar, pero estoy tranquilo, se que se va a levantar el nivel", concluyó. Por su parte, Paul Pogba, autor del tanto del triunfo, confió que no había partidos fáciles en los Mundiales. "Es un partido de Copa del Mundo, no hay equipos chicos. Australia defendió muy bien, hicieron su fútbol, es un lindo equipo y lo va a ser durante todo el Mundial", sostuvo el armador de los Bleus. "Es muy importante ganar el primer partido, que ha sido difícil, no bajamos los brazos y conseguimos marcar sobre el final", contó el as del Manchester United, que gritó su tanto en el minuto 81 con un globo que picó dentro del arco.