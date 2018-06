Subas de precios tienen impacto en festejo de hoy

El festejo del Día del Padre es el motivo de reunión para muchas familias jujeñas en una jornada en donde lo importante es compartir y expresar el afecto.

Hoy es un día en el que muchos tendrán la oportunidad de decirle a quien los cuidó y acompañó desde el nacimiento cuánto lo quieren y aprecian.

Los que no tienen a sus padres físicamente, seguramente los visitarán en los cementerios y recordarán el amor sembrado a lo largo de la vida.

Claro que toda festividad se rodea de tradiciones y dos de ellas son el asado y otra los regalos.

Sin embargo, este año la suba de precios en las carnes, las bebidas y las verduras necesarias para el almuerzo, al igual que en la indumentaria y calzados, que por lo general son los regalos más elegidos, tendrán su impacto.

El Tribuno de Jujuy dialogó con consumidores en la víspera del festejo, quienes indicaron que dada la suba de precios los festejos serán más modestos.

En las cercanías a los supermercados, los consumidores indicaron que el precio de la carne desanimó a muchos a realizar el tradicional asado y que seguramente variarán el menú a algo con pollo.

En cuanto a las bebidas, indicaron que el incremento más notorio es en los vinos.

Un vino de tres cuartos tinto cuesta más de 120 pesos, y ni hablar de vinos de ediciones especiales o de bodegas de primera marca. En cuanto a las gaseosas, indicaron que hay algunas "promos" que hacen más accesible la compra por varias unidades de primeras marcas y que las segundas marcas tienen precios accesibles.

Los regalos

En lo que refiere a la compra de los regalos, los consumidores indicaron que los calzados son los que más incrementos sufrieron en los últimos meses.

Un par de zapatillas de marcas conocidas cuestan más de 1.500 pesos, lo mismo pasa con los calzados de invierno de cuero. Un suéter cuesta entre 700 y 1.200 pesos. Por otro lado, los comerciantes indicaron que sí hubo incremento de ventas, pero no en la magnitud en las que esperaban.

El origen de la celebración

El origen del Día del Padre se remonta a comienzos del siglo XX, cuando Sonora Smart Dodd, hija de un veterano de la guerra civil estadounidense, quiso homenajear a su padre por haber criado él solo a sus seis hijos con total amor y dedicación, luego de que su esposa falleciera en el sexto parto.

En Argentina, el primer festejo del Día del Padre se realizó un 24 de agosto de 1958.

Ese día, pero en 1816, nacía Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, única hija del General Don José de San Martín, y por tal motivo el homenaje se extendió a todos los padres.

Sin embargo, en la década del 60 (y por razones principalmente vinculadas al marketing) el festejo en nuestro país se alineó con la fecha estadounidense, en el mes de junio, que también se replica en la mayor parte de Latinoamérica y en varios países europeos.

OPINIONES

GERARDO VAQUERA

“La carne es lo más caro, en las bebidas sí encontramos promociones, los vinos sí están más caros. Para regalos vimos muy poco, casi nada, vamos a dedicarnos sobre todo al almuerzo y tratar de pasarla lo mejor posible. Pero sí vimos que hubo muchas subas en general, en la comida, en las bebidas, también en la ropa y calzados. Ciertamente todo está más caro, pero igual nos vamos a juntar y festejar”.



ADRIANA NIEVA

“Hemos recorrido un poco el centro de San Salvador de Jujuy y la verdad que todo está más caro, de la ropa ni hablar, los precios son muy altos.

La comida también está cara, creo que vamos a modificar el menú de mañana (por hoy), vamos a hacer algo de asado pero también pollo a la parrilla.

Seguramente seremos muchos que nos juntaremos a almorzar y celebrar”.



CAROLINA LÓPEZ

“Vi que había menos gente en los negocios, la ropa y los zapatos están muy caros.

Pero se nota que no están vendiendo tanto como antes.

Además, no hay casi nada de promociones como había en años anteriores. Subió todo, por eso creo que vamos a hacer alguna comida rápida para festejar , pero seguro que será algo muy tranquilo en familia y al alcance de nuestro bolsillo”.

ANAHÍ RÍOS

“Fue muy difícil comprar los regalos, la plata no alcanza, las zapatillas están carísimas. En realidad hemos visto que todo está un poco más caro. Hay que caminar un poco y ver qué hay, pero no hay mucho al alcance. Todo está más caro.

Para comer seguro haremos un pollo al horno, un pollo relleno, le buscaremos la opción más accesible ante tanta suba. El asado no creo”.