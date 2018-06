Carta abierta a un ángel

Cuando pensé en esta nota, sabía que sería difícil, porque ya hubo otra, el viernes pasado, en la que la colega Mariú Montero, jefa de la sección de cultura y espectáculos del diario, ya había retratado con excelencia periodística y su conocida sensibilidad, la vida personal y profesional de la artista a la que ahora le dirijo esta carta: Claudia Pirán. Por eso elijo hablarte en primera persona. No muy periodístico, pero muy sincero.

Sabés, Claudia, cuando me enteré que venías a Jujuy por primera vez, no pensé más que en ir a escucharte. Acomodé en la memoria tus éxitos como relevación de Cosquín, y del Festival de Jesús María, escenarios emblemáticos de la música nacional, guardé tu dúo inolvidable con Jorge Rojas, y cientos de canciones disfrutadas por televisión y grabaciones. La alegría enorme fue verte entrar con tus músicos a visitar el Tribuno de Jujuy, y luego estrecharte en un abrazo, que parecía demostrar que nos conocíamos de hacía mucho tiempo. Es que era así: descubrí que yo te llevaba en mis sentidos. Simbiosis perfecta de una artista y su admirador. Entendí que tenía internalizadas tus interpretaciones sublimes de "Zamba del Laurel", de Leguizamón y Armando Tejada Gómez, o "Agitando Pañuelos" de los hermanos Ábalos, y que "Honrar la Vida" pocas veces estuvo tan honrada como en tu expresión. En tu voz repasé "Déjame estar" para apagarme la sed, y también "Cuando llegue el alba" para ahuyentar las soledades. No era sólo escuchar lo mejor de la música nacional. Era vivir dentro del imponente caudal de una voz única el reflejo de tu personalidad tan fuerte y tan dulce.

Todo lo volví a vivir en una noche inolvidable con los amigos de la Peña Apacheta, Arte Nativo, aquí en mi Jujuy. Allí trajinaste mi alma embelesada desde aquellas guitarreadas debajo tu luna labriega de Ullún y Albardón de tu San Juan natal, hasta la jujeñísima bohemia de las noches de nuestra niña Yolanda en Lozano.

Jujuy, Claudia, tuvo la suerte de tenerte un par de días. Ocurrió que una de las más fantásticas cantoras nacionales, pasó, dejó su canto, su impronta de provinciana profunda y sencilla, el relato cotidiano y amoroso de tus hijos, el compromiso generoso con otros artistas que subís a tu escenario para que compartan tu brillo mientras los empujás a un destino de música mayor. Fue una de esas noches, en las que uno hubiese querido que estén todos los amigos, los que aman el folklore, los que admiran a los artistas que entregan todo. Los que recuperan vida disfrutando de la excelencia de una cantora popular superlativa.

Te escribo esta carta, Claudia, mientras siguen sonando en mi cabeza tus canciones, y las de Juanjo Martínez, voz privilegiada que va trepando al éxito; la precisión conmovedora de la guitarra de Hernán Palacios, y los malabares generosos del bajo de Matías Atencio. Sabes, Claudia, pequeñita, simpática, dueña del escenario, manejadora de emociones que derriba fantasmas y disuelve adversidades. En un momento dejaste de ser la cantante: fuiste el ángel que reinó en la noche de Jujuy, rodeada de los duendes que se congregaron a escucharte. Y que entre asombrados y cautivados, ya te reclaman que vuelvas. Que vengas en primavera cuando Jujuy se viste de gala, o en carnaval, cuando los diablos hacen sus diabluras con permiso de Dios. O en cualquier momento, porque siempre, en Jujuy, habrá un lugar para recibir a un hada, con un abrazo hermano, con un vino, una guitarra y alguna nueva canción.

Atentamente, Carlos Ferraro.