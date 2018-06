Mascherano hizo una muy acertada autocrítica

Javier Mascherano es el capitán sin jinetas de este seleccionado argentino que empezó con paso trémulo su recorrido por el Mundial de Rusia, pero el haber participado de mil batallas lo mantiene como bandera del equipo cuando el almanaque le marca 34 años, esos que le permiten decir con palabra más que autorizada que del empate con Islandia "se puede rescatar algo positivo, que fue la actitud del equipo".

"El "Jefecito" llegó en ese encuentro a los 144 partidos con la camiseta argentina y lo hizo de una buena manera en su debut en el Mundial de Rusia con una sobria actuación, aunque no se le dio el triunfo ante Islandia. "La verdad es que de lo positivo que tuvo el equipo en medio de este empate que nos complica, rescato que tuvimos la actitud de ir a buscar el partido y pelearlo hasta el final para quedarnos con los tres puntos", remarcó Mascherano en diálogo con Télam.

"Tuvimos el control del balón y ellos no lo manejaron nunca, pero tampoco nos contraatacaron como se podría imaginar, porque cuando se acercaron a nuestro arco fue por alguna transición, pero nunca con un ataque elaborado", describió.

"Esta vez parecía que el único que nos podía terminar salvando era Lionel, pero es lógico que Messi no puede hacerlo siempre. Después, si el planteo para este partido fue acertado o no es una cuestión del técnico en la que no me puedo meter", refirió. "Pero no debemos quedarnos con esto, aunque tampoco puedo vaticinar ahora lo que sucederá con Croacia el jueves, pero de hecho será un partido diferente, porque ellos tienen jugadores como para disputarnos la posesión del balón a nosotros", precisó.

Sin esquivar ningún punto, por más espinoso que este fuera, de la dupla de mediocampistas centrales que volvió a formar con Lucas Biglia sostuvo que la idea era la de "equilibrar al equipo en la mitad de la cancha, pero Islandia nunca atacó".

"Y lo que también debo resaltar como positivo es tuvimos paciencia para controlar el balón y tratar de encontrar los espacios, aunque nunca logramos perforarlos, ni siquiera por afuera, ya que por adentro formaban un bloque muy compacto", describió. "Personalmente me sentí bien, pero esto no es individual y lamentablemente el resultado empaña cualquier posibilidad de satisfacción que uno pueda tener", indicó con sincera modestia.