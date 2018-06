El coraje y los riesgos de mover el banco

Parece deportivo, pero no. Ocurre que el mundial de fútbol contamina todo lo que se dice y se hace, pero es nada más que una coincidencia. Se trata de la política, la economía, y el futuro del país y la provincia. Muchas veces desde esta columna deslizamos la idea del notable paralelismo entre las gestiones de Mauricio Macri y Gerardo Morales. Tanto MM como GM, avanzaron siempre defendiendo a su equipo, y poniendo la cara y el cuerpo por ellos, por razones difíciles de comprender: si era por el convencimiento cabal de que estaban haciendo todo bien, era para dudar; si era por temor a mostrar debilidad aceptando que los quejosos les podían torcer el brazo, también era para dudar. Ahora MM, se decidió: la crisis inocultable, los vaivenes de una economía sin plan y sin rumbo; y lo que es más sensible, la baja irrefrenable de su imagen en las encuestas y la peligrosa ebullición del humor social finalmente llegaron a un punto de coincidencia con las presiones del Fondo Monetario Internacional, otras vez dueño de las dirección de las decisiones de estado. Lo primero fue desprenderse de esa suerte de conducción económica colegiada, que solamente mostró pujas internas, peleas por la supremacía del mando, un enorme desconcierto y total incapacidad de reacción rápida y unificada frente a la crisis. Se creó así, nuevamente la figura del “superministro”, imagen que a los argentinos nos retrotrajo a las gestiones de Domingo Felipe Cavallo y de Roberto Lavagna, pero esta vez en el cuero deNicolás Dujovne. El momento reclamaba el coraje del Presidente para realizar esa movida, el riesgo es que Nico no alcance la poderosa estatura intelectual y política de los anteriores “supers”, (que se esté o no de acuerdo con sus posiciones, no se les podrá negar la capacidad y la autoridad). Horas después, uno de los más reconocidos economistas del país y del mundo, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central salió eyectado del gobierno en medio de la turbulencia. El coraje, nuevamente presente. Se trata de un profesional de la economía, que se maneja en Harvard como en su casa y en los foros mundiales se lo escucha y respeta. Pero el desgaste en el BCRA ya hacía insostenible su continuidad. El riesgo es que Dante Caputo, que pasó de ministro de Finanzas al banco, logre comandar ese barco con la independencia que la Constitución le asigna. Lo acechan dos frentes bravos: la intromisión permanente del gobierno y los demonios del FMI. Pero MM se hizo cargo, y movió el banco, introdujo cambios y se preparó a dar batallas. La primera es contener el loco ritmo ascendente del dólar que hasta ahora, le hizo pito catalán a los deseos del Presidente, y piso los $ 29 pesos el viernes. La segunda, superar esta semana será crucial, con vencimientos multimillonarios de Lebacs y un frente sindical y social que espera con los tapones de punta y paros que amenazan ser tremendos.

Más movidas

El panorama no cambiaba, el equipo no parecía lograr las respuestas esperadas y MM, decidió volver a los cambios. El sábado sorprendió con dos decisiones que muy pocos conocían de antemano, incluso dentro de la intimidad de la quinta de Olivos. El parte de prensa, escueto y duro informó: salieron de la cancha el ministro Juan José Aranguren, el insensible ogro de los tarifazos, CEO de Shell, hombre de clara identificación empresaria antes que política. En su lugar, aterriza Javier Iguacel, ingeniero petrolero que venía desempeñándose en Vialidad Nacional, desde donde con perfil bajo, desató feroces combates contra el kirchnerismo, sus licitaciones y concesiones de obras. Un cambio notable fue el del otro ministro: Francisco Cabrera, antiguo y gran amigo del Presidente, que salió de Producción. Pero en este caso, la amistad pudo más y lo llevó a desembarcar como titular del BICE, un banco de “segundo piso”, del que se nutren otros bancos y que tiene importantes manejos económicos y financieros con baja exposición. Su reemplazante en el ministerio seráDante Sica, exfuncionario de la presidencia de Eduardo Duhalde, consultor de notable presencia, y experto en el desarrollo de políticas públicas, lo que le da un sesgo de sensibilidad social a la cartera que debe priorizar la creación de empleos. Los cambios eran requeridos, el coraje ayudó a su concreción. En riesgo, como siempre será que a un año del cronograma electoral 2019, estos nuevos ingresos al equipo titular, no tienen nada de margen para avanzar con la prueba y error, y más bien, su única alternativa es tener éxito, sin excusas y sin relato que los respalde. El Presidente de la Nación, que igual que el Gobernador de Jujuy, se manejaban desde diciembre del 2015 sin utilizar fusibles –salvo contadísimas excepciones- esta vez tomó la iniciativa. Admitió los saltos del disyuntor, y apeló a los cambios. Dicen en los corrillos que rodean al principal despacho de Balcarce 50, que los cambios pueden seguir. Por ejemplo con la reducción sensible de ministerios y secretarias, y la salida de funcionarios innecesarios y sus correspondientes gastos superfluos para un estado que sigue gastando más de lo que recauda. Macri, y sus asesores y funcionarios más cercanos, parecen haber comprendido al fin, que en un sistema como el argentino, donde los jefes del Poder Ejecutivo, presidente y gobernadores, son el eje central de todo lo que ocurre en la vida pública, es fundamental cuidarlos –y que se cuiden a sí mismos- para retener un poder que no sea esmerilado por el amiguismo, y menos por la soberbia de no aceptar ni errores, ni riesgos.

Y en Jujuy…

En Jujuy las cosas siguen igual. El gobernador retomó sus habituales recorridas por localidades del interior, en uno de los casos, acompañando a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, de fugaz visita por la Puna, donde inauguraron un club de Emprendedores. Aprovechó la titular del Senado para decir que tratará de evitar que la media sanción de diputados a favor del aborto despenalizado, prospere en la cámara alta. Coincidió con el ruego del Obispo Daniel Fernández, que casi al mismo tiempo, dijo que la media sanción fue un “día doloroso y triste”. La palabra vicepresidencial, al parecer, disipó la duda de un senador jujeño, que en algunos medios dijo que preferían guardarse su opinión y en otros medios, más amigos o quizás después de escuchar a “la jefa”, rápidamente sintonizó la misma onda que Michetti. En tanto, los gremios estatales, siguen esperando otra ronda de diálogo, con pocas esperanzas, mientras reniegan del aumento del 5% con que el GM se igualó a su vez con la decisión presidencial, pero, como ya es habitual, por decreto, sin diálogo ni discusión posible. Sólo la ministra de Educación, Isolda Calsina, intentó descomprimir afirmando que las paritarias siguen abiertas, y habló de una nueva reunión, sin fecha establecida. Sin embargo, los caciques gremiales docentes, ya tienen decisión tomada. Todo esto alimenta el éxito del paro programado para el lunes próximo, al que los frentes sindicales jujeños y la CGT regional Jujuy, a través de su titular Juan Carlos Martínez, ya anunciaron su adhesión.

“El PJ seguirá unido “

En la legislatura provincial, en una extensa sesión, se dirimió legislativamente la cuestión de la banca vacante. Tras la prolongada espera desde diciembre, y mediante un despacho de la comisión de asuntos institucionales, el pleno aprobó rechazar la postulación del actual intendente de Perico, Rolando Ficoseco, quien públicamente había confirmado su voluntad de seguir al frente de la comuna, y habilitó la jura y asunción de Alfredo Gerry, en la banca libre. Para ello, aceptó el corrimiento de la lista, procedimiento que se utiliza cuando el legislador electo ha llegado a jurar como tal. El duro cruce de algunos diputados del PJ embistió a la Comisión, y recibió desde el oficialismo, respuestas con idéntica potencia. Más contemporizador y sereno, el flamante legislador, que viene de varios años de ejercer una concejalía en la ciudad de Palpalá y con una larga militancia peronista, buscó diluir las pasiones. Afirmó que el episodio, más allá de disconformidades y prometidas acciones y recursos, no significará “de ninguna manera” un quiebre en el bloque del PJ, al que llamó a trabajar “más unidos que nunca” para enfrentar la grave situación que atraviesan Jujuy y el país.

“Pibes Villeros”

La causa “Pibes Villeros” sigue avanzando, a los tropezones. De acuerdo a la información judicial, en los primeros días del próximo mes, podría estar llegando al juicio oral y para darle continuidad, quedaría habilitada la feria de invierno. De todos modos, los abogados de las defensas, siguen elaborando estrategias que tiendan a dilatar esa instancia. Algunos trabajan todavía con el convencimiento de que será posible obtener en Buenos Aires, alguna posibilidad de encontrar un lobby que los acerque a la decisión de la CSJ de trasladar todo al fuero federal, mientras que otros se aferran a la gaffe del titular de la oficina anticorrupción, donde creen ver la grieta por la cual puedan introducir un argumento suficiente para dejar todo el proceso nulo. Como se recordará el abogado Joaquín Millón Quintana, habría estado querellando sin la legitimación requerida por su inscripción en la matrícula profesional local. De todos modos, como siempre, el 50% de las bibliotecas respaldan a cada parte en litigio. Esto se debe resolver pronto, y dependerá de la habilidad con que esas partes usen la mitad de los argumentos que los asisten. Y lo importante, lo que no se debe perder de vista, es llegar a la verdad de lo ocurrido, y si además fuera posible, a que se haga justicia.

Las buenas noticias llegaron desde el Ingenio Río Grande de La Mendieta. Con la ambiciosa pretensión de superar las 90 mil toneladas de producción de azúcar, inició la zafra el complejo agroindustrial que conduce Ricardo Sánchez Riera. El administrador, destacó que los vaivenes de la economía pueden favorecer la producción, pero son muchos los factores que influirán, y a pesar del optimismo, es claro que los precios siguen sin acompañar a los costos. A la vez lamentó algunas decisiones oficiales que hacen peligrar el éxito del plan alcohol. Sin embargo, Rio Grande se mantiene como una firme fuente de trabajo como en años anteriores. Desde el oficialismo jujeño se anunció –con persistente optimismo- que en la próxima semana debería estar comenzando la zafra del Ingenio La Esperanza. Quizás para entonces, están resueltas las demoras persistentes entre la justicia y los supuestos compradores del grupo colombiano Omega y todo se encarrile. De no ser así, el estado provincial, tendrá que seguir a cargo del funcionamiento del ingenio, con el consiguiente drenaje de fondos hacia el mismo. Ocurre que el gobierno dio las garantías de continuidad, y en esa palabra empeñada, está hasta hoy, la única seguridad de los trabajadores, y del funcionamiento de la gran región que vive alrededor del ingenio. Una buena nueva, fue la aprobación de cinco emprendimientos jujeños que a través del Banco Macro, fueron seleccionados para participar los seminarios del programa federal ”Naves” en Buenos Aires, con posibilidades a su vez de competir por una proyección y capacitación, para recibir asesoramiento, y consultorías en un viaje de formación en Israel. Se premió así, desde el Banco Macro, la Universidad Austral y el IAE Business School, a proyectos jujeños de construcción de cabañas, de turismo, y reproducción de camélidos. Andrea Madariaga, gerente de la divisional Jujuy del programa Naves, exaltó las bondades del mismo y el éxito alcanzado gracias a la notable calidad y creatividad de los jóvenes emprendedores de Jujuy.

Chau Cabita

Triste, como toda despedida. Será triste no seguir viéndote inclinado sobre tu teclado, ni ordenando el trabajo del equipo deportivo de El Tribuno de Jujuy. Fuiste siempre esa clase de jefe que se quiere y se admira. Que jamás necesitó de enloquecerse con el apremio del cierre de una edición, ni de gritar para dar una orden, ni siquiera de levantar la voz para que se hagan las cosas que simplemente se debían hacer. Gran amigo, compañero leal, un ser humano lleno de bondad y un profesional enamorado de su trabajo y de su diario. Te fuiste, querido e inolvidable Jefe de Deportes de nuestro diario. Y a tu pedido, vestido con tu campera roja con la leyenda “El Tribuno de Jujuy”sobre tu pecho. Estarás mirando el mundial desde el palco preferencial, en el cielo de los periodistas. Siempre se dice que dejaste un vacío difícil de llenar. Permitime que lo contradiga: el espacio que dejaste, está lleno de tus enseñanzas, de tu sabiduría, de tu sonrisa y tu paciencia sin límites, de tu obsesión por los niños y los jóvenes deportistas. De tu amor por Jujuy y por nuestro diario. En síntesis, de tu herencia que aceptamos como un desafío a mantener. Descansá Edgar Caballero, Cabita, acá el trabajo se seguirá haciendo, tal como vos hubieses querido.