La despenalización del aborto divide a las mujeres en el Senado

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por la Cámara de Diputados el jueves pasado divide hoy las opiniones de las 30 mujeres que ocupan bancas en el Senado, a excepción de cuatro que mantienen una posición indefinida.

Al igual que ocurrió entre los diputados, la posición de las mujeres respecto a la despenalización del aborto divide aguas en todos los bloques políticos con vistas a su debate en el Senado, donde durante esta semana se definirá qué comisiones tratarán el asunto.

14 senadoras (11 del PJ, una progresista y 2 de Cambiemos) avisaron que lo avalarán mientras que otras 12, seis de ellas oficialistas, confirmaron su voto negativo.

Sólo cuatro senadoras optaron por no manifestar su postura por el momento: Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba); Blanca Porcel (Frente Cívico-Santiago del Estero); Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia-Misiones) y la presidenta de la Banca de la Mujer, Inés Blas (PJ-Catamarca).

Hacia el interior de los bloques mayoritarios, Cambiemos es el que tiene a la mayoría de las legisladoras en contra.

En el conteo de opiniones en las 72 bancas de senadores prevalece el rechazo por sólo dos votos (28 en contra, 26 a favor y 18 indefinidos) al proyecto aprobado por los diputados el jueves pasado.

Las senadoras de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, Inés Brizuela, Silvia Giacoppo, Marta Varela, Gladys González y Miriam Boyadjian rechazan el proyecto frente a dos correligionarias que lo apoyaron, la mendocina Pamela Verasay y la santacruceña María Belén Tapia.

En el bloque del PJ, cuyo jefe, Miguel Pichetto, avisó que votará por la legalización, tres de sus miembros -Beatriz Mirkin (Tucumán), Sigrid Kunath (Entre Ríos) y Norma Durango (La Pampa)- avalarán el texto enviado por la Cámara de Diputados, mientras que María Teresa González (Formosa) y Cristina López Valverde (San Juan) votarán en contra.

La sexta mujer que integra el interbloque de Pichetto, Inés Blas (Catamarca), mantiene por el momento el misterio sobre su postura.

Entre quienes también respaldarán la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo está Magdalena Odarda (Frente Progresista-Río Negrio), quien no está alineada con ninguna de las bancadas mayoritarias.

Detrás del rechazo se encolumnarán también la senadoras del Frente Cívico por Santiago del Estero, Ada Iturrez de Capellini; la puntana María Eugenia Catallfamo, Lucila Crexel y Cristina Fiore.

El kirchnerismo está a favor

El bloque Unidad Ciudadana, de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, mayoritariamente compuesto por mujeres (el único varón es Marcelo Fuentes), se expidió en favor de la despenalización del aborto apenas terminó la votación de los diputados.

Fernández de Kirchner, que durante sus ocho años de gobierno se había opuesto a la despenalización, cambió de opinión y anunció que votará en sintonía con el resto de los miembros de su bloque.

Los senadores aguardan esta semana el envío del proyecto aprobado por la Cámara baja para definir qué comisiones serán las encargadas de llevar adelante el debate.

Se descuenta que serán la de Salud, que preside el radical Mario Fiad; y la de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el peronista Pedro Guastavino.

En tanto, está en duda aún si Legislación General, y la Banca de la Mujer que conduce Inés Blas, formarán parte también de los plenarios.

Hoy arrancan las reuniones entre los jefes de las bancadas para fijar las condiciones en que se desarrollarán las audiencias.

“Disminuye los abortos”

El exministro de Salud Ginés González García celebró la media sanción de la legalización del aborto en Diputados ya que “disminuye” los casos, teniendo en cuenta la experiencia uruguaya, y cuestionó que en muchas provincias “el aborto legal no se practica por las creencias de sus gobernadores”.

En una entrevista con la Once Diez / Radio Ciudad, González García lamentó que “el aborto legal en muchas provincias” no se lleva a cabo, en referencia a los casos en los que esa práctica actualmente no es punible, como cuando con el embarazo está en riesgo la salud de la mujer o en caso de violación.

Atribuyó esta tendencia a los gobernadores que “por sus creencias desobedecen la ley” y “rechazan furiosamente el protocolo, que es un manual de instrucciones de cómo se debe proceder en los casos que tipifica la actual ley”.

El exfuncionario cuestionó a quien fue el primer ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Alberto Lemus, al advertir que “rompió el programa de distribución gratuita de anticonceptivos masculinos”, y recordó: “En la época nuestra, yo llenaba de profilácticos por todos lados porque tenía que hacerlo disponible y gratuito”.

En cuanto a la legalización del aborto, el exministro de Salud tomó el caso de Uruguay y dijo que quedó demostrado que “la ley disminuye los abortos”.

“Está empezando el cuarto año y que sea legal hace que se vinculen con el sistema. En Uruguay, en un primer momento les dan (a las mujeres) todas las alternativas para que lo piensen muy bien, pero también les dan toda la educación para que no vuelvan a tener un embarazo no deseado”.

Según relató, “la mayoría de las veces, incluso salen con el DIU puesto o con alguno de los anticonceptivos modernos, que son muy eficientes”, y logran así que “disminuyan los abortos”.

“No permite retroceder”

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras del proyecto de aborto legal, dijo que “nada le gustaría más” que la iniciativa “se aprobara durante el Gobierno de Cambiemos”, y aseguró que “no se puede mirar para otro lado”.

Para la legisladora macrista se trata de un “momento importante de la historia” que en muchas ocasiones “trasciende la voluntad de sus líderes” y “suceden porque era el momento en que tenían que pasar”.

“Nada me gustaría más que decir que fue durante el Gobierno de Cambiemos que se aprobó esta ley. Básicamente porque este es el Gobierno de Cambiemos y porque yo quiero que la ley se apruebe ahora en este momento. No se puede seguir postergando este derecho y no se pude mirar para otro lado con una sociedad que tiene un involucramiento tan fuerte”, reflexionó la diputada oficialista.

En declaraciones a radio Futurock, Lospennato resaltó que la discusión por el aborto elevó la vara del debate de la sociedad argentina y generó un nivel de “consciencia colectiva” tan poderoso que ya “no permite retroceder”.

“Retroceder sería ir en contra de lo que la sociedad ha aceptado y quiere para sí misma”, apuntó la diputada de Cambiemos, que dijo que aún no pudo hablar con el presidente Mauricio Macri para conocer si el Gobierno tiene intenciones de capitalizar la sanción de la ley de despenalización o si se mantendrá prescindente como hasta ahora.

“Me encantaría que así fuera pero no puedo hablar por el Presidente de ninguna manera”, aclaró al respecto.

Sobre la vigilia que protagonizó el movimiento de mujeres durante toda la noche en que se discutió la ley en el recinto, Lospennato dijo que “fue un rol central el que jugó la calle”.