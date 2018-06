Coronaron tres nuevos campeones amateurs

La noche de los títulos en el gimnasio de la Asociación Jujeña ubicado en barrio Malvinas coronó a tres nuevos campeones. Carla Armas, Alejandro Cari y Laura Monzón, son los nuevos monarcas de la categoría hasta 60 kilogramos los dos primeros y la última en peso hasta 54 kilos.

Armas, nacida en San Pedro de Jujuy y representante del gimnasio municipal a cargo de Hugo Rementería, no peleó, ya que según lo manifestado en público por el entrenador Daniel Miranda, Gimena Lizondo, rival de la sampedreña, se pasó por dos kilos en la balanza durante el pesaje y sorpresivamente se fue más allá de que Carla Armas había manifestado que de igual manera pelearía, ya que cuando uno de los rivales no da con el peso, su oponente debe ganar el título peleando. El titular de la Asociación Jujeña que lleva el nombre de Marcelo Miranda, se mostró molesto por la actitud de Lizondo de no presentarse a la pelea.

Luego, el segundo título también fue perdido en la balanza, Silvia Figueroa de Yuto no dio con el peso y por ende Laura Carabajal debía pelear si quería adjudicarse la corona. Tras tres asaltos, la "Monzón" Carabajal fue amplia dominadora y mostró mayor precisión a la hora de conectar. En la tercera vuelta la pupila oriunda de la localidad de Yuto directamente no salió a pelear, por lo tanto Carabajal se consagró campeona de la categoría por abandono.

Por último, Alejandro Cari se impuso por fallo dividido en la pelea de fondo ante Facundo Argota. Al igual que en los dos cetros anteriores, la "Cobra" Argota no dio en la balanza y por ende perdió la chance de pelear por la corona, no obstante el "Bacán" Cari sabía que debía pelear y ganar si aspiraba ser dueño del cinturón hasta 60 kilogramos.

Fueron cuatro asaltos parejos, no obstante Cari siempre tuvo dos puntos arriba en las tarjetas, manejó mejor los tiempos, mucho más entero en el aspecto físico, terminó festejando en fallo dividido después de cuatro vueltas. Argota no solo no dio en la balanza, sino que además se lo vio mal físicamente, por momentos ensució la pelea, tiró un cabezazo que el árbitro Nelson Ibáñez no advirtió.

Las otras peleas

La velada comenzó con la victoria por puntos de Matías López de la Asociación Jujeña sobre José Salinas de San Pedro de Jujuy. Luego, en una de las peleas más atractivas de la noche, Gabriel Colque de la Asociación Jujeña igualó con Cristian Catari de Yuto después de tres intensos rounds. Tanto el "Santo" de la capital como "Acero" del Ramal jujeño, no se dieron treguas, el mejor resultado por lo realizado a lo largo de las tres vueltas fue el empate y quedó la sensación que pronto deberían tener revancha.

En la tercera pelea de la noche, Clara Huanco de la Asociación le ganó a Margarita Vega de San Pedro de Jujuy por RSC, el réferi detuvo la competencia en el tercer round tras realizarle dos veces cuenta de protección.

Por último, Gabriel Alcocer de Palpalá despachó a Ezequiel Leiva de San Pedro por fallo unánime de los jurados. El palpaleño fue dominador desde el inicio del combate, hasta hubo cuenta de protección para Leiva en el cierre de la pelea.