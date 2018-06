Afirman que el agro inyectará 4000 millones de dólares al mercado en junio

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, afirmó hoy que en el marco del compromiso para liquidar divisas, el sector inyectará en el mercado más de US$ 4.000 millones en julio próximo.

Pelegrina explicó en diálogo con Télam que "en lo que va del mes, (el campo) ha liquidado más de US$ 2.500 millones" y adelantó que para julio "inyectará al mercado más de US$ 4.000 millones", un monto que considera "un fuerte impacto" para el sostenimiento de la economía.

El titular de la SRA calificó hoy de "una buena noticia" para la competitividad del sector agroindustrial que la cotización del dólar sea de entre $28 y $29, aunque condicionó esa mejora a que los costos asociados no "copien" ese valor.

"Para el campo es una buena noticia, es un valor muy distinto al que teníamos. Para muchas economías regionales o para las economías de exportación va a generar posibilidades concretas de cerrar negocios", dijo.

Pelegrina remarcó que "si nuestros costos asociados copian inmediatamente ese valor, o si la inflación se acentúa, la ventaja se perdió".

"El dólar es uno de los componentes de la competitividad que claramente, a valores más altos, beneficia a determinadas economías regionales que venían muy golpeadas y que tienen una vinculación muy directa con la exportación", sostuvo.

No obstante, aclaró que "tenemos que trabajar sobre el resto: infraestructura, carga impositiva, logística y demás procesos para hacerlos más eficientes".

Pelegrina definió al sector como "el generador más rápido de dólares" para el país, y le concedió un rol protagónico al explicar que "es lo que la economía necesita".

"Tenemos que revertir la balanza comercial y el campo va a jugar un rol muy importante en esto, y contribuirá al sostenimiento de la estabilidad", indicó.