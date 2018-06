Escándalo en Rusia por Susana Giménez

Un periodista quiso entrevistar a Susana y la producción de Marley lo echó.

Si bien hubo mucho apoyo argentino para la Selección que conduce Jorge Sampaoli, antes del debut del equipo se produjo un encontronazo entre los productores de "Por el Mundo Mundial", programa que conduce Marley en Telefe y el periodista Edi Zunino, Jefe de redacción de la revista Noticias.

El hecho se produjo minutos antes del pitazo inicial, cuando Susana Giménez ingresó a una de las plateas, acompañada de Marley, Eva Anderson, Martín Demichelis y Lizy Tagliani, entre otros. Su aparición fue una sorpresa para todos los argentinos que estaban cerca de su ubicación.

Y fue allí cuando Edi Zunino, al intentar conseguir unas declaraciones de la diva, se encontró con los productores de Marley, que según cuenta el periodista, lo intentaron echar del lugar.

“Ah si, si, si... ¿nosotros le paganos el pasaje y vos vas a hacer nota? Si, si, raja de acá".

El tenso momento se vivió cuando el director de la revista se cruzó con los productores del ciclo de viajes, que lo frenaron, a pesar de que Susana estaba sentada en un lugar de acceso público.

El propio Zunino contó por qué no lo dejaron acercarse a Susana: "Nosotros le pagamos el pasaje y vos le hacés la nota? Sí, sí, rajá de acá". "¿Vos tenés la credencial de periodista?", le preguntan. "¿Y si no tengo la credencial no puedo ser periodista?", respondió el periodista. "Andate de acá", fue la única respuesta que recibió.