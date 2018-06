El hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli denunció públicamente a la policía

Son tiempos agitados para Valeria Bertuccelli y Vicentico. Luego de las declaraciones de la actriz acusando a Ricardo Darín por malos tratos, su hijo Florián Fernández Capello (23), realizó una fuerte denuncia contra la policía.

Según narró a través de varios videos en su cuenta de Instagram, Florián fue abordado por la policía en el barrio de Belgrano por una supuesta infracción de tránsito. El guitarrista de Callate Mark y Los Fabulosos Cadillacs, contó que los policías lo bajaron del auto por la fuerza y luego le apuntaron con un arma en la cabeza.

"Recién, más o menos, por Virrey del Pino y Tres de Febrero, me paró la policía, me pusieron el arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto y me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro. La excusa para pararme fue un pozo que me como yo en Luis María Campos", comenzó su relato.

"Para no multarme me pidieron una coima, que no es una coima, es un robo. Lo otro ya sería bastante grave, esto es mucho peor y les tuve que dar 400 pesos, que era todo lo que tenía. Me revisaron la billetera y el auto entero. Y me dijeron en detalle que no sea tan pelotudo y que la próxima vez que salga a la calle tengo que tener plata encima por si me paran", agregó el músico.

Luego el hijo de la actriz y el músico agregó: "Básicamente, amigas y amigos me acaba de chorear la policía. Ni hablar que me sacaron del auto agarrándome del buzo, que me tiraron y me tuve que comer la secuencia de tener un chumbo en la cabeza, teóricamente porque venía cometiendo una infracción".

"Mi comentario para todos es que tengan mucho cuidado porque estamos viviendo un momento de mierda, no lo tapa absolutamente nada. Te chorea hasta la cana y te chorea muy feo. La pasé para el orto así que tengan mucho cuidado", declaró Florián.

Más tarde y a modo de colofón editorial, Florián posteó dos temas emblemáticos punk contra la policía: Ya no sos igual de 2 minutos y Nunca seré policía, de Flema. Esta mañana la periodista Mercedes Ninci contó que la denuncia por ahora no fue ratificada en ninguna comisaría.

Fuente: Infobae.