Denuncia por estafa y usurpación de un predio

Integrantes de la comisión normalizadora del Centro Vecinal de barrio Coronel Arias en diálogo con El Tribuno de Jujuy, denunciaron al presidente del Centro Vecinal del barrio San Guillermo, quien habría cobrado alrededor de unos cincuenta mil pesos por el playón deportivo ubicado entre la calle Monteagudo y avenida General Savio.

Los indignados vecinos afirman que esta comisión se conformó como consecuencia de que la comisión anterior había dejado abandonado el centro vecinal.

Una estafa grave

"Esta es una estafa muy grave" aseguran y agregan "¿quiénes se harán cargo si sucede algún accidente en el lugar?" se preguntan.

Aclaran que el polideportivo cumple una función social de gran importancia para los chicos, adolescentes y comunidad en general.

"En el lugar hay una cancha de fútbol y de basquet, además de otras instalaciones que procuramos mejorar", afirma uno de los vecinos.

"El circo Servián con los veinte camiones dejó el terreno totalmente destruido y aún no se pudo rellenar", aseguran.

"No entendemos cómo es posible que la Municipalidad haya autorizado que se instale este Parque de Diversión y no le ordenen que realicen el pago correspondiente al centro vecinal que corresponda", a la vez que se preguntan "no se respetan las instituciones".

En otro orden de cosas, recuerdan que los circos y los parques que se instalan no cumplen con las reglas y condiciones que le impone la Municipalidad, "dejan los pozos que hacen y donde colocan los baños químicos", afirman irónicos.

Sabemos que este parque está funcionando en Palpalá y que habrá de permanecer al menos un mes en nuestro predio, señalan muy indignados.

Para finalizar comentan que "si esto no se soluciona en un plazo de 24 horas a partir de la presente publicación, iniciaremos las acciones legales correspondientes, por usurpación y por estafa", agregan