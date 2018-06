Propuso por Face asesinar a mujeres y terminó denunciado

Un hombre fue denunciado luego de publicar en su cuenta de la red social de Facebook que habría "que formar un grupo para matar y descuartizar" a mujeres que están a favor de la despenalización de la Ley de Aborto, a las que llamó "feminazis".

La abogada feminista Mariana Vargas se presentó, ayer por la mañana en la Mesa Única del Ministerio Público de la Acusación y pidió que se lo investigue por la supuesta autoría de los delitos de "discriminación por ideología" e "instigación y apología a cometer delitos en redes sociales".

Este hecho ocurrió luego de la decisión del Congreso de la Nación sobre la media sanción del Proyecto del aborto, provocó reacciones en grupos minoritarios.

Vargas destacó que "la reacción es de grupos misóginos, reaccionaria, discriminatoria. Festejamos las que ganamos el debate y será una tristeza para los que perdieron, es un cuestionamiento de ideas. Pero esto no implica que podamos ir más allá del debate, de las expresiones y que planteemos matar, exhibir a las mujeres que piensan distinto, eso es delictivo. El tema es que hay que poner freno, uno esencialmente por la función del derecho penal de ejemplificar que cosas se pueden hacer y que no. Y el debate debe ser en términos democráticos, y no voy a matar al que piense diferente. Lo más insólito es que el que plantea defender las dos vidas termina queriendo matar a las mujeres", afirmó.

La denuncia cuenta con el material publicado del hombre denunciado, "tenemos entendido que trabajaba en un bar de nuestra ciudad y justamente por estos motivos fue despedido", dijo Vargas.

Sobre la publicación

"Hay que formar un grupo que agarre una de cada grupo subversivo de feminazis xq (porque) no son ni mujeres ni mujeres respetables esos seres, repito tomar una de cada grupo y matarla y descuartizarla y exhibirlas en la calle a pedazos solo así verán que no se jode con la vida. Llámenme loco asesino pero ellas están más locas y asesinas tiré la idea seguro algunos loquitos lo va a armar pronto .. Gracias", decía el posteo en su cuenta de red social.

Luego de la viralización de su comentario y el repudio de cientos de personas, el hombre eliminó su comentario y posteriormente eliminó su cuenta en la red social.

"Esperamos que el derecho penal cumpla una de sus funciones que es ejemplificar para el resto de la sociedad: los valores", dijo Vargas.

También cabe recordar que en la marcha del miércoles último mientras se debatía en el Congreso el proyecto, desde un edificio lanzaron agua caliente alcanzando a mujeres que se movilizaban por las calles jujeñas. "No conozco que haya habido lesiones que implicaría delito, si existió y condenamos. No es así como se debate, esto ha sido un proceso democrático muy profundo, hay formas que no son las formas. Entiendo que cualquier fiscal que le corresponda si hay delito debería imputar", sostuvo la abogada consultada por nuestro diario.

Otro caso pero en La Rioja

Éste es el segundo caso en el país que toma repercusión mediática luego de las distintas manifestaciones en redes sociales.

“En mi guardia los abortos se harán sin anestesia”, posteó el médico Facundo Segovia Barcena, a través de su cuenta de Facebook. Lo hizo tras la media sanción que la interrupción voluntaria del embarazo logró la semana pasada en el Congreso.

El Ministerio de Salud de La Rioja tomaron conocimiento de sus comentarios y decidieron desafectarlo del hospital materno-

infantil, donde presta servicios.

“No permitiré ningún tipo de violencia que signifique menoscabar la integridad de la mujer. Hemos dado pasos trascendentes que han significado salir a las calles al igual que en ésta semana histórica donde mas allá de las posturas personales”, había escrito en su cuenta de Twitter ministra riojana de Salud, Judit Díaz Bazán.