Se pronuncian contra el proyecto del aborto legal

La asociación Evangélica "Asamblea de Dios" manifestó, a través de una entrega de prensa, su profundo dolor y preocupación ante la media sanción en la Cámara Baja por la ley de despenalización del aborto.

Por otro lado, agradeció al grupo "Provida" de Jujuy por haberles permitido participar de las diferentes actividades de concientización sobre la importancia de cuidar las dos vidas.

En lo que refiere a la media sanción que le dieron los diputados nacionales al proyecto de Ley sobre aborto legal, indicó: "no callaremos nuestra voz en favor de las dos vidas, sino que multiplicaremos nuestros esfuerzos por los derechos del niño por nacer y las madres que lo llevan en su vientre. Seguiremos trabajando en unidad y de manera conjunta con todas las organizaciones ProVida, y aquellos que están a favor de defender las dos vidas, con el firme propósito que en nuestro país no se legisle el derramamiento de sangre inocente".

Sus integrantes enfatizaron que sancionar una ley que despenalice el aborto "no resuelve la razón que motiva el aborto en relación con la concepción no deseada. El Estado tiene una deuda pendiente en: mejorar el sistema de salud pública que está colapsado, en donde los más pobres tienen que pasar noches enteras en guardias o esperar semanas o meses para una intervención; debe implementarse la aplicación de políticas públicas de protección y el acompañamiento a las madres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad; como así también la educación para una sexualidad responsable y promulgar una ley de adopción que permita a las madres que no quieran o no puedan criar a sus hijos el darlos en adopción".

En tanto, que se mostraron "agradecidos" con los 125 diputados nacionales que "defendieron las dos vidas y mantuvieron valientemente dicha postura expresándola a través de su voto".

Tutelar el derecho a nacer

También destacaron "la labor incansable de los pastores, referentes sociales, credos, artistas, comunicadores, congregaciones evangélicas, parroquias, organizaciones ProVida y cientos de miles de familias que a lo largo de todo el territorio nacional no bajaron sus brazos sino que por el contrario, levantaron bien en alto a través de marchas el derecho a nacer, que es el derecho supremo que el Estado no puede dejar de tutelar".

La Asociación rescató las palabras del presidente de Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, Rubén Proietti, que después de conocer el resultado de la votación, dijo: "estamos desafiados ante esta segunda etapa en la Cámara Alta, por lo que seremos más federales que nunca en acción, y con movilizaciones de carácter nacional coordinadas de modo de potenciar los esfuerzos en todo el país. Animaremos a cada congregación a comprometernos con todo lo que este nuevo desafío nos demanda frente a un resultado tan exiguo que no refleja el sentir mayoritario de la ciudadanía".