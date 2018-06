Filman a una pareja teniendo sexo en pleno vuelo a México

Mientras viajaban rumbo a México una mujer junto a su pareja, grabaron a otra mientras mantenían relaciones sexuales en uno de los asientos ubicados al fondo de la aeronave.

Quién grabó el video, se lo mandó a su hija, y ésta lo publicó en su cuenta de Twitter (@KileyTully) provocando su viralización. Todavía se desconoce quienes son los protagonistas del video.

Acompañado del mensaje "mi mamá y mi papá estaban tratando de tener un viaje pacífico a México y me enviaron esto..."

El posteo ya fue retuiteado más de 35 mil veces, tiene más de 4 millones de reproducciones y suma cerca de 100 mil "me gusta".

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE