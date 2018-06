La adicción a videojuegos es un problema de salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que la adicción a los videojuegos es un desorden de salud mental, al incluir esta problemática en la Clasificación Internacional de Enfermedades, una decisión que fue relativizada por especialistas en salud y juegos.

"El trastorno por videojuegos se caracteriza por una adicción persistente o repetida a los juegos online u offline", describió ayer el organismo en su sitio web, dentro del apartado (ICD-11) que aborda los desórdenes relacionados con comportamientos adictivos.

Entre los síntomas que definen este comportamiento, la OMS enumera la incapacidad de la persona de controlar la frecuencia, duración e intensidad de las sesiones de juego, así como el deseo de seguir jugando a pesar de las consecuencias negativas.

Para Pablo Inguimbert, psicoanalista e integrante del área de Salud de la Fundación Argentina de Videojuegos (Fundav), esta categorización en principio es una "clasificación general" que desde el punto de vista del psicoanálisis desconoce la situación del caso individual.

La etiqueta de la adicción a los videojuegos puede representar en realidad "la punta del iceberg" de otro problema, como por ejemplo un trastorno de ansiedad o depresivo, agregó el especialista.

La OMS estima que entre un 2 y un 3 por ciento de las personas que juegan a videojuegos tienen un comportamiento abusivo y pernicioso, pero quieren tener certeza científica.

Inguimbert señaló que en los casos de las adicciones es preciso hacer un "trabajo fino para conocer el vínculo del sujeto con el objeto".

Esto puede significar que el videojuego no sea "el objeto cultural problemático en sí mismo", sino el vehículo que la persona usa y que invisibiliza otra problemática, analizó el especialista.

En este sentido, consideró más acertado hablar de adicción a la tecnología, sobre la cual aclaró que tampoco hay un "tratamiento estándar" dado que cada caso es particular.

Creciente adicción a la tecnología

La creciente adicción a la tecnología es una problemática que se denuncia desde grupos de defensa de derechos, mientras que atentas a su gravedad las grandes empresas de sector comenzaron a abordarla en los últimos meses.

Google, por ejemplo, lanzó en mayo pasado un sitio sobre bienestar digital (wellbeing.google), donde las personas pueden aprender sobre los correctos hábitos tecnológicos.

Por su parte, Apple presentó el mes pasado una serie de herramientas que “ayudan a la persona a entender y tener control del tiempo que pasan” con equipos con el sistema operativo iOS 12.

“Me parece que el eje tiene que pasar por esas cuestiones”, consideró el especialista argentino.

El director del departamento de Salud Mental y Abuso de Substancias de la OMS, Shekhar Saxena, especificó que el hecho de jugar a un videojuego no es nocivo por si mismo, al igual que tampoco lo es ingerir alcohol, algo que hace regularmente el 40 por ciento de la población mundial.

Especificó que el problema existe cuando el consumo es abusivo y cambia el comportamiento de la persona que lo ejerce.

“Si el niño, adolescente o adulto que juega lo hace sin parar y deja de salir con sus amigos, deja de hacer actividades con sus padres, se aísla, no estudia, no duerme y solo quiere jugar, eso son signos de alerta de que podría tener un comportamiento adictivo y que tiene que buscar ayuda”, advirtió en declaraciones a la prensa.

Además, agregó que “si encima hay incentivos como dinero cuando se juegan con otras personas, eso incrementa el comportamiento adictivo y por lo tanto, el desorden”.

El desorden por comportamientos asociados a los videojuegos fue incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, una codificación estandarizada de dolencias y desórdenes.

La transexualidad “no es un trastorno"

La transexualidad fue retirada del listado de “trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo” e incorporada como condición de la salud sexual en la nueva clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11 en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), difundida ayer.

El ICD-11, un manual para identificar tendencias y estadísticas mundiales de salud que no se renovaba desde 1990, incorporó un reclamo histórico de las comunidades Lgbti de todo el mundo al crear un nuevo capítulo sobre “Condiciones relacionadas con la salud sexual”.

Allí trasladó la “incongruencia de género” o transexualidad (entendida como una incongruencia marcada y persistente entre el sexo experimentado de un individuo y el sexo asignado), que antes estaba contemplada en “Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo”, precisó un despacho de la agencia EFE.

El nuevo manual refleja “el progreso en medicina y los avances en la comprensión científica. Por ejemplo, los códigos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos están más en línea con el sistema mundial de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos (Glass)”, afirmó la OMS en un comunicado.

“También es capaz de capturar mejor los datos con respecto a la seguridad en la atención médica, lo que significa que los eventos innecesarios que pueden dañar la salud, como los flujos de trabajo inseguros en los hospitales, se pueden identificar y reducir”, señaló el organismo.

La OMS explicó que este manual, la base para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo, contiene alrededor de 55 mil códigos únicos para lesiones, enfermedades y causas de muerte.

El trabajo, indicó, “proporciona un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información” en todo el mundo.

Entre las novedades la OMS destacó la incorporación de nuevos capítulos, como los de medicina tradicional (por ejemplo la china), que “aunque millones de personas la usan (...) en todo el mundo, nunca se había clasificado en este sistema”.

También se ajustaron definiciones y el trastorno de juego se agregó a la sección sobre adicciones.