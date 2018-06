Promoción social para futuros adjudicatarios

Desde el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, a través de su área social, se promueve el acompañamiento hacia los preadjudicatarios de programas habitacionales a punto de entregarse.

"Promoción social" o "educación popular" es una actividad que viene trabajando el Departamento Asuntos Sociales del Ivuj, y se trata de una herramienta primordial para el desarrollo comunitario y social de las personas a través de un proceso de intervención, organización y movilización social dirigida a futuros adjudicatarios de unidades habitacionales.

El vocal social del Ivuj, Gustavo Muro, comentó que el objetivo de esta "Promoción" es propiciar la participación de las familias en el uso y mantenimiento de la vivienda, como así también concientizar sobre derechos y obligaciones inherentes a la adjudicación de un núcleo habitacional.

El funcionario provincial expresó que el proceso de adjudicación de una vivienda no es solo la entrega de la casa o su análisis previo, sino el planteo de un programa social con el fin de generar una serie de vínculos con relaciones previas a la ocupación de las unidades habitacionales entre los vecinos. Y afirmó: "apuntamos a los vínculos, que se conozcan entre los vecinos logrando un intercambio, profundizando la actitud solidaria de manera que se construya ciudadanía. Si no se realiza un trabajo de concientización previa no se posibilitan los buenos vínculos en la adjudicación previa".