Memoria del trabajo

Para el desfile del 25 de Mayo, René Natalio Camacho me toma del brazo y me dice que es el último de los viejos comerciantes. Quedamos para conversar del tema un día más tranquilo y lo hacemos en un banco de la plaza tilcareña, donde cae el sol de la tarde. Don Camacho nació el 27 de julio de 1936, en Maimará, y empieza por cuando "trabajaba en Mina Pirquitas, en la usina, pero me retiré porque el corazón se me agrandó y los médicos me dijeron que no tenía que estar un minuto más en la mina".

"El buen vendedor no tiene que querer al dinero, no tiene que querer a su negocio, a quien tiene que querer es al cliente".

Recuerda que "así le dije a mi señora. No daban pasajes, pero el chofer, que era mi amigo, presidente del club en el que yo era capitán, me dice que a las cuatro de la mañana me busca. Mi mujer no quería venirse porque estaba trabajando bien, pero cargué mis dos valijas, a mi mujer y a mi hijo y nos vinimos. Compré la casita. Antes en Tilcara había trabajado en una sastrería en la que era pantalonero, y fue donde conocí a mi señora dos años antes de casarnos".

Había llegado a Pirquitas porque "vinieron a jugar al fútbol, me vieron y me dijeron que vaya, que ya tenía trabajo. Llegué a ser segundo jefe de la usina, pero tuvimos que venirnos, y como también era peluquero, pensaba poner una peluquería en Tilcara. Lo que quería cobrar era solamente mi sueldo y que me den el camión para llevar mis cosas, pero me dicen que también me iban a pagar la cancha de bochas que había hecho".

Me cuenta que "le digo a mi señora que me voy a Tucumán para comprar mercadería para poner una librería, y cuando le muestro lo que había cobrado se asustó, tanta plata era. Un cuñado, que tenía zapatillería en Palpalá, me presenta a sus proveedores. Les pago al contado y me hacen un treinta por ciento de descuento, y llaman a una librería al por mayor con la que hago el mismo trato".

Entonces salió a vender, me dice, "con cajas en la mano. Vendí todo en Pirquitas y a los quince días otra vez a Tucumán. Ya eran seis, ocho cajas, y me dicen que no podía andar así, me ofrecen una camioneta, que la vaya pagando tranquilo. Me traen con un empleado porque no sabía manejar, y otro susto para mi señora cuando le digo que esa camioneta es de nosotros. Un muchacho del hospital, chofer de la ambulancia, me va enseñando a manejar en la cancha de aviación de la laguna, y con él íbamos a Mina Aguilar, Abra Pampa, Rinconada y Pirquitas con mercadería, ya a Tucumán a comprar", hasta que un día don Camacho empieza a ir solo.

Recuerda que "cada vez más he ido haciendo. Hemos ido compartiendo con Pérez, Dionisio, Parra, Blasco, Vázquez, conmigo éramos seis vendedores. Nos encontrábamos a la hora del almuerzo en El Aguilar, cada uno vendiendo una cosa, otra cosa, yo con zapatillas, librería y ropa de trabajo que en las minas vendía bien. Han pasado diez años y recién me he comprado el negocio, que entonces era un corral de burros, y un amigo con quien jugaba bochas, que estaba haciendo la ruta, me ayuda con las camionadas de tierra para rellenar el terreno y no me ha querido cobrar, así que hice un asado para todos los bocheros".

Corría el año 1978, y sigue viajando hasta 1995, "cuando decido no viajar más. Me habían enseñado que el buen vendedor no tiene que querer al dinero, no tiene que querer a su negocio, a quien tiene que querer es al cliente, y es verdad. Si uno atiende bien, siguen viniendo. Yo no he conocido a mi papá, mi mamá murió cuando tenía diez años y me crié en las quintas, ayudando, me daban de comer, un rincón para dormir, hasta los quince años que empecé a jugar al básquet".

Recuerda que "un señor me abrió los ojos y la mente. Era de Mar del Plata, doctor. Me dice que aprenda a jugar al ajedrez y así voy a ver qué persona voy a ser. Aprendí con Quevedo, que era de Córdoba, todos los días desde las diez de la noche a las tres de la mañana, y a los seis meses ya les ganaba a los otros. Y el doctor me dice: "¿no te he dicho?, vos tenés inteligencia". Aprendí a jugar al fútbol con una pelota de trapo, me quieren llevar a Córdoba, al Aguilar, a Jujuy, pero yo no he ido. Igual al basquet", nos cuenta de una vida que fue construyendo a puro esfuerzo.