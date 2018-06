Personajes de color en la gran cita atlética

Mario Ramos es un canillita que desde hace años vende diarios por las reparticiones públicas y en la calle, ganándose con mucho sacrificio el pan de cada día. Para él no hay inclemencias climáticas que impidan su diaria tarea de ganarse el sustento.

Pero, además algo lo hace un personaje especial porque desde el año 2007 cuando se realizó por primera vez el Maratón El Tribuno, dijo presente y hoy 12 años después sigue con el mismo entusiasmo y nuevamente será uno de los miles que acompañará a la "marea roja" por la calles capitalinas.

Ante este matutino, reconoció que "desde la primera vez que la corrí, sentí un gustito especial, podía participar cualquiera sin importar quién era ni de dónde venía. Eso me gustó y por eso desde hace 12 años vengo participando".

Emocionado, Ramos recordó las primeras ediciones, "en esos tiempos éramos muchos, pero no tantos como en los últimos años que se pueden contar por miles los participantes".

Agregó que siempre "lo tomé como un desafío grande. Si bien corren muchos que se dedican a esto, pero la mayoría lo hacemos porque nos gusta la actividad al aire libre y porque esta carrera ya está metida en todos. En esta época mientras yo vendo los diarios, la gente me pregunta cuándo se corre el Maratón El Tribuno".

Más adelante sostuvo: "Es increíble como fue creciendo con el paso de los años. Esto es bueno porque es una carrera que es de todos, de los chicos, los jóvenes, los adultos de todas las edades, los corredores profesionales, hasta los discapacitados. Entonces, no nos podemos quejar, incluye a todos sin diferencias".

Luego completó: "Felicito a los directivos de El Tribuno porque permiten que toda la familia pueda participar y pasar una linda mañana. Esto sirve para que se incentive a la juventud a practicar deporte y no se dedique a otras cosas malas".

"Espero que este maratón no se acabe nunca", concluyó emocionado Mario Ramos.

Un mozo especial

OSCAR FERNANDEZ DEJA SU UNIFORME DE MOZO PARA PARTICIPAR.

“Ya me inscribí con el número F01024 aunque este año correré los 4 km porque me vengo recuperando de una operación de meniscos en la pierna izquierda. Pero no puedo faltar”, comenzó diciendo Oscar Fernández ante El Tribuno de Jujuy.

Quienes frecuentan una conocida cafetería de la peatonal Belgrano lo pueden ver todos días, allí Fernández diariamente por las mañanas cumple con sus obligaciones de mozo que gentilmente atiende a su clientela habitual y gente nueva que llega a ese lugar céntrico.

Mientras que por las tardes sacrifica sus horas de descanso para salir a trotar para estar en forma.

Luego continuó expresando: “Solo un año no pude correr, pero después estuve en todas desde que comenzaron cuando El Tribuno estaba en la esquina de Belgrano y Argañaraz”.

En otro pasaje de la charla sostuvo: “Correr esta competencia para la mayoría de la gente es un desafío personal, porque todos quieren mejorar sus tiempos. En los 10 km registré 47 minutos que cada año la fui mejorando. Lástima que por la operación de meniscos de hace tres meses no podré correr los 10 km, pero no quiero estar ausente y me anoté en los 4 km. No podía faltar”.

Después reflejó lo que dice la gente del maratón: “Que es una competencia muy linda, todos hablan muy bien y por eso cada vez se aumenta la cantidad. Corremos en familia como siempre, a ellos les inculco que deben practicar algún deporte. El lunes llevaré a gente amiga a que se inscriba. Es la carrera más grande de la provincia y del Noroeste por lejos”.

Al final dijo: “Le tengo confianza a Emanuel Cruz de La Quiaca, es un chico muy humilde que merece mejor suerte. Espero que este año se le dé, haremos hinchada por él para que pueda subir al podio”.

En la recta final del gran día

A una semana de la 12º edición del Maratón El Tribuno, la expectativa desbordó a todas las partes involucradas en la organización y deben multiplicar el esfuerzo para no dejar librado nada al azar, porque el éxito de la misma depende que cada uno entienda bien su rol en el intrincado engranaje de funciones asignadas.

El miércoles se realizará la segunda reunión en el salón Auditorium de este matutino, de las partes que conforman el apoyo logístico, Policía de la Provincia, Same, Policía Municipal de Tránsito, Ejército Argentino, Secretaría de Deportes y personal de El Tribuno, para ultimar detalles a fin de optimizar el sistema de control y seguridad de los participantes y del público en general.

El “pollo”

El atleta Emanuel Cruz, proveniente de La Quiaca, llevará el peso de ser uno de los jujeños obligados a meterse en el lote de avanzada de la competencia de 10 km.

Tras una semana previa de alta exigencia, Cruz bajará la intensidad del entrenamiento para llegar al domingo en las mejores condiciones posibles, aguardando que además de estar bien preparado tenga un buen día. Mucha gente confía en él y el atleta espera el aliento de todos.

Los detalles de la carrera

A 7 días del tradicional Maratón El Tribuno de Jujuy cabe recordar el programa de competencias.

La primera carrera será el domingo a las 8.30 la de 2 km destinado a adultos de 50 años en adelante. Media hora antes comenzará la entrada en calor de estos atletas.

En tanto, en la pista del RI20 desde las 8.45 los profesores supervisarán la entrada en calor de los menores y a partir de las 9 se cumplirá este programa de carreras en este orden:

1§) 1.500 metros de Infantiles (12 a 13 años).

2§) 1.200 m. Preinfantiles (10 a 11 años).

3§) 600 m. Microbios (8 a 9 años).

4§) 400 metros los atletas de la categoría Especiales.

5§) 100 m. Chupetes (6 a 7 años).

6§) 25 m. (Prechupetes (3 a 5 años)

A la 9.40:Consejos a cargo de personal de Same, a las 9.45: entrada en calor de los atletas de 4 km.

A las 10: Largada de los 4 km.

A las 10.40: Consejos del Same; a las 10.45 entrada en calor de los 10 km.

A las 11: Largada de los 10 km desde avenida Córdoba, con el arribo en la pista del RI20 donde estará ubicado el control general de la competencia.

A la 12: Relajación en el predio cerrado

El tiempo promedio de los 10 km es del orden de los 30 minutos, una marca que ¿Será pulverizada? Quién sabe, depende de algunos factores como el tiempo y la dinámica que le puedan imprimir los atletas de la cabeza de carrera, que si se conforman con haber partido el pelotón y definir entre pocos, hasta puede ser un poquito mayor. Pero si además de cortarse adelante. algún audaz apure el paso, es posible bajar ese registro.

Desde el interior

En los últimos tiempos, se incrementa la cantidad de atletas provenientes del interior jujeño.

Esta vez no será la excepción, porque ya anticiparon su presencia numerosos atletas de la variada geografía provincial. Ya confirmaron su presencia deportistas de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Lozano, Yala, Reyes, San Antonio, El Carmen con 140, Monterrico con 405 anotados, Perico, Palpalá, La Mendieta, San Pedro, Fraile Pintado, Libertador y la Capital.

Mientras que desde otras provincias también confirmaron su participación.