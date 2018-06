En Jujuy la inflación de mayo fue del 3,1%

Durante el mes de mayo, la inflación golpeó fuertemente el bolsillo de los trabajadores jujeños y es que tal como informó la titular de la Dirección de Estadísticas y Censos (Dipec), Ana Noemí Juárez Orieta, la misma superó el 3 por ciento, llevando el acumulado anual al 12,1 por ciento.

El 14 de junio último, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual determinó que el mes de mayo registró una inflación del 2,1 por ciento con relación al mes anterior.

Para conocer el impacto que generó la inflación en la provincia, El Tribuno de Jujuy dialogó con la directora de Estadísticas y Censos quien informó que el IPC general para mayo, es de 3,1 por ciento más en relación al mes de abril. "Dentro del índice general, analizando los nueve capítulos, el que mayor suba ha registrado es Alimentos y Bebidas con una suba de 3,6 por ciento, seguido por otros gastos que son insumos de los cuales se puede prescindir de alguna manera con un 3,8 por ciento", detalló Juárez Orieta.

Explicó que dentro del capítulo Alimentos y Bebidas, el comportamiento que surgió es que los alimentos perecederos siguen deflactando, "es decir, los elementos que son de difícil estoqueo continúan bajando los precios. Por ejemplo el tomate perita cayó un 30,2 %, las naranjas 17,2%, pimientos comunes 14,2 % y el tomate redondo 13,8 %".

"Nación obtuvo 2,7 de variación en abril respecto de marzo, la provincia de Jujuy tuvo 2,3 por ciento. O sea, tuvo 0,4% menos de crecimiento de la inflación en abril en relación a marzo. Pero esto obedecía a que teníamos una fuerte deflactación en los perecederos, deflactación que continuó en el mes de mayo pero debido a que los derivados del trigo (harinas de distintos tipos, pan, bizcochos y facturas) tuvieron una suba promedio del 22,3 %, han hecho que el capítulo Alimentos y Bebidas tenga una fuerte suba", acotó la funcionaria y recordó que este ítems es uno de los que provoca mayor resentimiento entre los trabajadores, ya que se estima que el 50,8% de los gastos que realiza un hogar están destinados para este rubro.

Otro de los ítems que tuvo una fuerte suba fue el de Transporte y Comunicaciones, con una variación del 4,5%. Aquí, aclaró Juárez Orieta, si bien durante el quinto mes del año no hubo aumentos en la tarifa del servicio urbano de transporte de pasajeros, sí se dieron en el caso de los taxis y remises, lo que impactó "en un 16,33% más, en relación a la bajada de bandera que se registraba en el mes de abril".

En lo que respecta a Vivienda, Combustible y Electricidad, el aumento fue del 2,9 por ciento con respecto al mes anterior y la mayor suba se dio en que tiene que ver con el mantenimiento de la vivienda. En este sentido la "mano de obra tuvo una variación del 13,4 por ciento y los materiales de instalación eléctrica con un 12,8%".

Asimismo, el capítulo Atención Medica y Gastos para la salud tuvo un movimiento de 2,1 por ciento de aumento, donde los principales elementos que sufrieron cambios fueron los medicamentos. "El mes pasado subieron las consultas y estudios médicos, pero este mes se mantuvieron y subieron por ejemplo los antialérgicos y antigripales. Esto obedece a una cuestión de estacionalidad porque hay mayor demanda y por ende, el mercado le sube el precio", sostuvo la funcionaria.

Otro de los rubros donde se dieron modificaciones fue el de indumentaria cuya variación porcentual con respecto al mes de abril fue del 1,3 por ciento. "Este es un capítulo que se comporta mucho de acuerdo a la época del año. En este caso hay una cuestión de estacionalidad y los productos que tuvieron aumentos son, por ejemplo, los blazers que subieron un 35,3 por ciento; o los buzos con una suba del 14,9 por ciento", comentó la directora.

Sobre el capítulo de enseñanza, acotó, "la variación fue del 1,2% y la suba también tiene que ver con cuestiones estacionales".

En lo que va del año, ya se alcanzó el 80% de la meta inflacionaria

A fines del 2017, el Gobierno nacional anunciaba su programa financiero para el 2018 y aseguraba que las metas inflacionarias proyectadas serían del 15 por ciento, para llegar al objetivo final del 5% recién en 2020 y no en 2019.

Sin embargo, a cinco meses de iniciado el 2018, el desafío planteado parecer estar cada vez más distante ya que según informó el propio Indec, la inflación acumulada en lo que va del año llega al 11,9%.

"La meta a nivel nacional es de 17 puntos y en cinco meses ha llegado al 80 por ciento de la meta. Seguramente habrá un proceso de reajuste de la meta a nivel nacional, eso depende del Banco Central, pero es posible que pueda desacelerarse el crecimiento inflacionario hacia julio o agosto", consideró la directora de Estadísticas y Censos de Jujuy, al ser consultada al respecto.

Mencionó que actualmente se observa un descenso en los precios de los alimentos perecederos, situación que se mantienes desde hace cuatro meses como consecuencia de la retracción del consumo. Por lo que de mantenerse este contexto, podría darse una meseta inflacionaria. "Hay una retracción del consumo, es lo que estamos viendo con cuatro meses de un proceso de deflactación en productos perecederos. Más allá de que el dólar juega un papel importante en los que son Alimentos y Bebidas, pero si llega a un techo, se mantiene constante, no suben los impuestos ni la nafta, posiblemente en julio se amesete. Pero esto obedece a una ley del mercado", dijo.

"Como hoy nosotros lo estamos observando, la demanda está bajando, es decir que la gente está comprando menos y eso va a hacer que los precios tengan que bajar. Esto es lo que se espera que se comporte el mercado pero tienen que entrar estas variables (que el dólar tiene que llegar a un techo de crecimiento, que no suban los combustibles ni impuestos). O sea que probablemente no lleguemos a diciembre a cumplir la meta de 17 puntos, aunque posiblemente no estemos tan lejos y podamos estar en dos o tres puntos de diferencia a la meta original", consideró la funcionaria provincial.

El acumulado en lo que va del año es de 12,1%

CONSUMO. ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERON LOS QUE MAYOR SUBA TUVIERON.

Con estos datos Juárez Orieta informó que el incremento de precios acumula entre enero y mayo del 2018 un salto del 12,1 por ciento, "contra nación que tiene un 12,3 por ciento de acumulado en el mismo período".

Según el Indec la región que más variación sufrió fue el Noreste con un 2,6% y le sigue el Noroeste con un 2,3 por ciento.

Además, haciendo una comparación con el mismo período pero del 2017, la directora dijo que el IPC "fue del 22,9 por ciento el acumulado".

Juárez Orieta destacó que el capítulo 1, que contempla los elementos indispensables para la alimentación, es el que mayor impacto provoca en el presupuesto familiar debido a que el 50,8% de los gastos que realiza un hogar están destinados para este rubro.

En ese orden, precisó la directora, en abril el rubro Alimentos y Bebidas subió un 1% y ese porcentaje "hace cuatro meses se venía manteniendo, solo variaba entre 1 o 1,2 por ciento".

Este mes, se registró una fuerte variación como consecuencia -principalmente- de los cambios que sufrieron los cereales y sus derivados. "El pan influye mucho, es un componente decisivo dentro de la dieta de los jujeños", y aquí es importante recordar que "el precio de los derivados del trigo obedece a la suba del dólar".

"Recordemos que el trigo no tiene retenciones así que, quienes son productores del trigo pueden venderlo en el mercado exterior y en el interno en el exacto mismo valor, y se vende al valor del dólar de ese día en que se liquida el trigo. Por lo tanto era de esperar que tenga un impacto en sus derivados", consideró la titular de la Dipec, a la vez que resaltó que otro de los elementos que también tiene mucho impacto en el capítulo 1, es el precio de ciertas verduras como la cebolla "que subió un 37 por ciento y la papa que subió un 11,2 por ciento".

En ese marco Juárez Orieta comentó que el impacto de la suba de la moneda norteamericana, no se registró en el mes de abril en cuanto a la producción del índice "porque el proceso de suba del dólar comenzó hacia el 20 del mes de mayo, así que seguramente cuando en julio saquemos el IPC, si se mantiene el precio internacional del trigo y el valor del dólar en suba, seguramente va a haber nuevamente una suba en este rubro".

Por la inflación la Canasta Básica nacional pasó a ser de 18.833 pesos; mientras que para Jujuy es de alrededor de 17.900.