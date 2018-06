Camión atmosférico se incrustó el dormitorio de una vivienda

Causó destrozos en mampostería, techo, muebles y electrodomésticos. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

Un camión atmosférico del municipio local, se incrustó en la mañana de ayer en el dormitorio de una vivienda ubicada en barrio La Merced, provocando serios destrozos. Afortunadamente, los hijos y la esposa del propietario no se encontraban en el interior y no hubo que lamentar víctimas sólo daños materiales.

Fuentes policiales, indicaron que el hecho se registró poco después de las 8, en una vivienda ubicada en calle Fray Mamerto Esquiu del barrio La Merced. En ese horario, el propietario de la vivienda se encontraba en el fondo aguardando la llegada del camión atmosférico del municipio para el desagote de un pozo ciego.

En un determinado momento, el vecino, identificado por la policía como Pablo C. (41), escuchó un ruido y cuando abrió la puerta del frente, se sorprendió al ver que un camión, aparentemente sin freno, venía marcha atrás a gran velocidad en dirección a su casa, por lo que corrió para salvar su vida. El camión, conducido por una persona sexo masculino, identificado por la policía como Fabricio J. (21), se habría quedado sin aire, y terminó adentro de la vivienda, provocando caída de mampostería, del techo, rotura de muebles y electrodomésticos.

Tras ser alertada, la policía acudió al lugar, también lo hizo personal de Bomberos y de Criminalística, quienes realizaron las pericias de rigor.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el damnificado Pablo C., indicó que fue una desgracia con suerte, ya que afortunadamente, su familia no estaba en el interior, “ayer fui al municipio y aboné el importe para el envío del camión, estaba esperándolo, en tanto mis hijos salieron para ir a clases y mi esposa se encontraba en el Centro. En un determinado momento, justo cuando abría la puerta, vi que el camión sin control venía hacia mi casa, por lo que corrí, gracias a Dios, no estaba mi familia y una viga lo detuvo, porque podría haber causado destrozos en toda la casa”, dijo.

Agregó que momentos después, se hizo presente en su casa, la hija del intendente, quien está a cargo de un área municipal, “me dijo que enviaría gente del municipio para que arreglen todo, y ya están trabajando levantando la pared, también envió algunas chapas, y faltaría ver los otros daños que hubo en el interior. Ya todo está en manos de la justicia”, dijo el damnificado.

Las actuaciones informativas están a cargo de la Seccional Novena, con la participación de la Delegación N° 1 a cargo del ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores, la Fiscalía de Investigación N° 11 a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco.