"Estamos rearmando los presupuestos"

-¿Cómo ha impactado a esta gran industria el incremento del precio de la energía, a pesar de que generan energía sustentable?

-Sí, pero todo impacta, si bien nosotros producimos energía y luz eléctrica básicamente con bagazo y con biomasa, y obviamente se toma como referencia el precio del gas. Lo que esto generó es obviamente un incremento en los costos pero también reafirmó la estrategia que tuvo Ledesma hace cinco años de ir a un sistema de producción de energía sustentable, renovable y que quede un poco al margen de las variables macroeconómicas. Sabíamos que el gas se iba a poner cada día más caro y es lo que está sucediendo. Hoy el peso del gas en nuestro papel es muy importante, año tras año tratamos de disminuirlo, de quemar más en nuestras calderas productos renovables como la biomasa. Este año tenemos el objetivo de 120 mil toneladas de biomasa para quemar, el año pasado fue casi 100 mil tn, así que venimos con esa estrategia.

-¿Cómo avanza la empresa con los objetivos de esta etapa?

-Estamos promediando el primer mes de zafra y estamos muy contentos por este avance, si bien tuvimos un inicio un poco marcado por la lluvia tardía ya estamos a muy buen ritmo. Estamos moliendo con los tres trapiches con los rendimientos de caña esperados, así que si las condiciones se mantienen y no hay una helada importante, como nos parece que viene una luego del viento Norte, hay que ser optimistas y creemos que la producción va a ser muy similar al año pasado o un poco mejor si el clima acompaña. Y en el tema citrícola, que también está vinculado a la estacionalidad, tuvimos un arranque un poco más difícil y lento como producto de lluvias tardías. Ahora recién estamos trabajando a ritmo en lo que hace a la venta de frutas al mercado fresco de Buenos Aires. Estamos trabajando bien en lo que hace a la producción de jugos y aceites esenciales, la nueva inversión que inauguramos hace dos meses de 8 millones de dólares está trabajando muy bien. Estamos muy satisfechos por el rendimiento alcanzado por el profesionalismo de la gente que lo ha puesto a punto. Esperamos los próximos días para arrancar con la exportación de frutas, y aprovechar la ventana que se le abre a la Argentina en los mercados de Europa.

-¿A nivel nacional se ha consensuado el precio del azúcar?

-Lo que se acaba de consensuar es que la Secretaría de Energía estableció la nueva fórmula para el pago del bioetanol, que si bien no satisface lo que desde el sector veníamos insistiendo por lo menos tenemos una fórmula nueva que se va a respetar hasta que termine el régimen de promoción en el año 2021, con lo cual tenemos un horizonte de cómo se va a establecer el precio que es muy importante. Hoy el precio sigue estando muy por debajo de lo que entendemos que debía ser. Habiendo arrancado la zafra, el precio de exportación cayó muchísimo, así que estamos consensuando en el sector cómo va a ser la exportación, cuándo hay que exportar para producir bioetanol. También sabiendo que tenemos que mantener siempre el azúcar para el mercado interno bien tonificado para que el precio no se deprima y suceda lo de años atrás cuando el precio se mantuvo estable, las variables y los costos seguían aumentando y el precio no subía. Hoy está estabilizado y esperemos que a medida que transcurra la zafra se vaya cumpliendo con estos precios de exportación, pese a que los precios están por debajo del costo y que se empiece a definir los distintos cupos para el programa de bioetanol, el precio del mercado interno del azúcar se tonifique y pueda dar la rentabilidad al cañero independiente y a la industria.

-¿Están muy lejos del precio que esperaban?

-Es difícil establecerlo ahora básicamente por lo que sucedió en Argentina el último mes, con el desequilibrio de todas las variables económicas, la tasa de interés arriba del 40%, una devaluación de casi del 30%. Era muy difícil, estamos rearmando los presupuestos porque teníamos todo y estábamos listo para arrancar el año con presupuestos que establecen cuál es la tasa de financiamiento, cuál va a ser el dólar promedio para la compra de insumos. Antes del inicio se planteó el tablero macroeconómico y estamos rearmando los presupuestos, viendo en qué nuevos niveles se va a establecer el tipo de cambio. Somos optimistas respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Veremos cómo se estabiliza la economía y ahí buscaremos cuál es el precio de referencia para el azúcar.

Reunión con industriales

Recientemente Federico Gatti, licenciado en Ciencias Políticas y administrador de Ledesma Saai desde hace varios años, participó de la reunión del sector industrial del NOA en Santiago del Estero, que reúne periódicamente a las unidades industriales de esta región del país. Explicó en principio reunió a industriales y después con el coordinador del Plan Belgrano.

Explicó que venían trabajando hace tiempo y la idea es buscar agendas y temas comunes, apalancar el Plan Belgrano y la obra de infraestructura que está pensada para el norte argentino. También plantearon la importancia de que esos planes estén acompañados por una agenda productiva y en su caso, industrial. De este modo, están consensuando indicadores, presentando las propuestas que tienen distintas provincias respecto a los proyectos que hacen para impulsar la parte de infraestructura con el sector productivo.