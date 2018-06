La ley del aborto "evitará numerosas muertes"

Luego de que la ley de despenalizacion del aborto recibiera media sanción en la Cámara de Diputados, trascendieron numerosas posturas al respecto, especialmente entre los profesionales de la salud, muchos de los cuales adelantaron que se negarán a realizar esta práctica.

La ley de despenalización del aborto fue debatida la semana pasada en el Congreso Nacional y recibió media sanción.

Al respecto, El Tribuno de Jujuy dialogó con Víctor Aramayo, secretario general de la Asociación de profesionales universitarios de la administración publica (Apuap), quien se pronunció a favor de la aprobación de la ley y consideró que la norma "permitirá abordar correctamente un serio problema de salud pública y evitar las muertes por abortos clandestinos".

El médico señaló que según los datos estadísticos, en Argentina al menos 50 mil mujeres por año son hospitalizadas a causa de abortos inseguros. "Ante esto queda claro que estamos hablando de un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres, con foco en las más humildes y es por ello necesaria una propuesta sanitaria en este sentido" dijo a la vez que remarcó que las estadísticas también dan cuenta de que en los países donde se legalizó el aborto, "no solo bajan los índices de muerte, sino que también los índices de aborto disminuyen, ya que el sistema de salud acompaña a la mujer en todo el proceso, para disuadirla y si no puede hacerlo, la acompaña para que interrumpa el embarazo de forma segura".

Respecto al debate sobre el inicio de la vida, tomó las palabras del doctor en Biología e investigador del Conicet, Alberto Kornblinhtt, quien plantea que "el concepto de vida humana es una convención arbitraria que responde a acuerdos sociales, jurídicos y religiosos, pero que escapa al rigor del conocimiento científico". Dijo que "está divergencia de criterios trae la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el estatus del embrión, pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que por lo tanto no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente, prueba de ello es que la pena por practicar un aborto es mucho menor que la pena por matar a una persona y el hecho de que esté permitido abortar en caso de violación o de peligro de la vida de la madre".

En este sentido y más allá de los diversos debates, consideró que las razones basadas en creencias religiosas o en posicionamientos morales o filosóficos, los cuales dijo "son respetables y validos en términos individuales", "no pueden considerarse razones de orden público y en consecuencia no pueden esas razones regir en la ley del conjunto".

Evitar mas muertes

Advirtió que el debate fue transversal ya que en todas las fuerzas políticas hubo posicionamientos a favor y en contra y que el debate permitió analizar a fondo está problemática, a lo que agregó que "de aprobarse la ley sería una medida progresista que permitiría abordar correctamente un serio problema de salud pública y evitar las muertes por abortos clandestinos".

FInalmente Aramayo destacó el protagonismo que tuvieron en la media sanción, los movimiento de mujeres, al feminismo de Argentina y el fenómeno de la irrupción de las más jóvenes, "pues hace más de 30 años este movimiento viene plateando la consigna que sintetiza lo que tendría que contener una política de Estado que aborde la problemática y me refiero a la educación sexual para decidir, a la provisión y acceso a los anticonceptivos para no abortar y al aborto legal seguro y gratuito para no morir", concluyó.

El proyectos sería tratado en el Senado en el mes de agosto o septiembre. Podría tener algunas modificaciones.