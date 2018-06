Con gol de Mbappe, Francia vence a Perú por 1 a 0

ACTUALIZACIÓN Con gol del enganche Kylian Mbappe (PSG) Francia se impone en el primer tiempo frente a Perú, que está quedando fuera del mundial.

Los dirigidos por Ricardo Gareca no tienen margen de error frente al líder del Grupo "C" del Mundial de Rusia. En la antesala del partido Francia vs. Perú, Australia igualó 1-1 con Dinamarca y dejó abierta la clasificación para cualquiera.

Perú lleva desde el arranca a su figura Paolo Guerrero, y busca hacerle frente al poderoso equipo galo.