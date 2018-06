Perú podría bajarse del Rally Dakar 2019

Perú admitió este miércoles que, debido a problemas financieros, evalúa cancelar el rally Dakar 2019 previsto para disputarse en enero exclusivamente en su territorio, informó el primer ministro César Villanueva.

"Nosotros queremos hacer todos los esfuerzos para que sea posible hacer el Dakar",dijo Villanueva durante una conferencia de prensa donde admitió la existencia de un impase y dejó entrever que en las próximas horas podría haber una decisión a favor o en contra de mantener la célebre carrera en el país.

"Estamos ajustados presupuestalmente", acotó el alto funcionario sobre imprevistos que surgieron debido a que el gobierno destinó fondos a temas coyunturales, como asistir a poblaciones de los Andes afectadas por una intensa ola de frío.

"Están trabajando los ministerios de Educación, Cultura, Comercio y Economía para tratar de resolver un impase", acotó.

Pese a ello, el primer ministro consideró que la competencia automovilistica "es un evento de suma importancia para el país. Porque es obvio que atrae la mirada hacia el Perú".

La declaración de Villanueva ocurre al día siguiente que un grupo de 24 pilotos peruanos expresara su preocupación ante versiones de que el gobierno peruano estudia cancelar la competencia.

En la misiva, los pilotos solicitaron al gobierno que mantenga su compromiso de respaldar el rally.

Los pilotos explicaron que para participar en el Dakar 2019 ya invirtieron en comprar vehículos y formar sus equipos.

Luego de la marginación de Argentina, Chile y Bolivia, la empresa organizadora ASO anunció que el Dakar 2019 se correría íntegramente en Perú.

Chile y Argentina se marginaron de la próxima edición invocando políticas de austeridad, mientras que Bolivia no alcanzó un acuerdo sobre un itinerario con ASO.

En la edición 2015 Perú no participó por falta de presupuesto, y en 2014 el país no fue considerado por los organizadores para incluir a Bolivia.

Lima fue el escenario de la final del rally en 2012 y la salida en 2013 y 2018, en las tres ocasiones en las que Perú formó parte de su trazado, en medio de reclamos de arqueólogos y ambientalistas por el daño que causan corredores y turistas en zonas protegidas.

El Dakar-2018 tuvo 14 etapas, salió desde Lima y finalizó en la provincia argentina de Córdoba, después de atravesar el sur de Bolivia.

Perú renunció a acoger el rally Dakar-2016 y dio prioridad a prevenir el impacto que ocasionó el fenómeno El Niño.