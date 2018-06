Los padres de Nahir negaron que su hija haya sido la novia de Pastorizzo

Paraná (NA) -- Los padres de Nahir Galarza declararon hoy en el juicio que tiene como acusada a su hija por la muerte de Fernando Pastorizzo y afirmaron que la joven "no era novia" de la víctima, al tiempo que la mujer le pidió perdón por no haberla "cuidado".

En la novena audiencia por el juicio, Yamina Kroh agregó que Nahir nunca le quiso decir el origen de lesiones que tenía en el cuerpo y que una madrugada recibió 87 llamadas en 10 minutos, las cuales adjudicó a Pastorizzo, cuyo crimen se produjo en diciembre pasado en la ciudad de Gualeguaychú.

"Perdón hija por no haberte cuidado", contó la madre que le dijo a su hija una vez que la joven quedó detenida.

Kroh declaró en el tribunal de Gualeguaychú a partir de las 10 a pedido de la defensa de su hija e hizo hincapié en las marcas de golpes que presentaba la joven, de los cuales nunca le reveló el origen, y las llamadas telefónicas, que sí le adjudicó a Pastorizzo y le pidió que no le diga a su padre policía.

La mujer dijo que ante las preguntas sobre las marcas que presentaba en el cuerpo su hija no le decía el origen de las mismas y en cambio le daba respuestas como: "Quedate tranquila, no pasa nada".

"Ella me decía que no pasaba nada, que me quedé tranquila, que no me preocupara. Ella se alejaba de mi. No quería que me arrimarse, me decía que era grande", recordó.

Al ser consultada sobre su propia creencia de la causa de lo que le pasaba a Nahir, la mujer admitió que suponía "que le estaba pasando algo con alguien".

"El teléfono sonaba, sonaba, sonaba. El fijo sonaba a las 2 ó 3 de la mañana, atendía y cortaban. El día en que Nahir tenía que dar un examen tenía 87 llamadas en 10 minutos. Ella dijo que eran de Fernando", añadió.

Posteriormente, llegó el turno de Marcelo Galarza, quien aseguró que "no sabía" que su hija estaba de novia.

"A este chico lo conocí 10 minutos antes del viaje a Brasil. Para mi Nahir no tenía novio. Él ni nos hablaba. No contestaba nada. Pensé que era muy tímido", precisó.

Además, añadió: "Lo único que pedí es que si algún día tenía un novio que lo trajera a la casa y lo presente. Pero ella decía que no, hasta donde yo sabía ella no tenía novio".

Respecto al uso de su arma reglamentaria por ser policía, con la cual habrían asesinado a Pastorizzo, señaló: "Yo la uso con bala en la recámara y sin seguro".

Ese uso se debe a que el hombre tuvo diversos episodios por los que tuvo que pasar en la vida, como cuando fue golpeado con un adoquín en la cara, según relató.

"No todas las armas son iguales, la sensibilidad del gatillo depende del desgaste. Si uno mete el dedo mal puede salir uno, dos, tres o más tiros", explicó en la audiencia.

El padre de Nahir coincidió con la madre al indicar que en una ocasión vio que su hija tenía un golpe, pero explicó que no le preguntó nada por su esposa.

"No le digas nada", le habría pedido Kroh y ante este hecho remarcó: "Hoy debo decir que tengo culpas. Nahir me cambió la vida".