Argentina enfrenta a Croacia en un partido clave y no tiene margen de error

El empate ante Islandia en el partido inaugural le complicó la vida al equipo argentino prematuramente, con el valor agregado de que los croatas se impusieron con solidez a Nigeria demostrando un gran crecimiento futbolístico.

Si Croacia era el rival a vencer antes del Mundial para quedarse con el primer lugar de la zona, ahora esa impresión se potencia mucho más, ya que no solamente Argentina necesita superarlo para acercarse a ese objetivo, sino que debe hacerlo directamente para sostener sus chances de clasificarse.

El impacto que causó el 1-1 con Islandia fue tal que Sampaoli revolucionó todo en el equipo desde entonces, cambiando sistema y jugadores, la mayoría de ellos referentes de esta generación que encabeza Messi, lo que ya provocó que empezaran a quedar heridos por el camino.

De los tres históricos que dejarán la titularidad respecto del primer encuentro, los que manifestaron estar molestos a través de las redes sociales fueron Ángel Di María y Marcos Rojo, mientras que Lucas Biglia hizo “mutis por el foro”.

Pero más allá de estos nombres, lo que modificó de raíz el entrenador fue el sistema de juego, mutando de un 4-4-2 inicial a un 3-4-3 más afín a sus convicciones futbolísticas, esas que había dejado de lado en los últimos encuentros para tener “conforme” al núcleo duro del plantel que “exigía” jugar con línea de cuatro en el fondo.

“Los sistemas solamente sirven para defender, porque cuando el equipo ataca sus líneas se descomponen”, puntualizó Sampaoli.

E inclusive llegó a reiterar que su sistema “soñado” es el 2-3-3-2, ya utilizado en el amistoso con Singapur y ahora con Islandia, aunque con resultados diversos, ya que esa formación terminó siendo un 4-4-2 que no terminó conformando ni por asomo las expectativas creadas a partir de la aparente inferioridad del rival.

Por eso esta semana el “Zurdo de Casilda” pateó el tablero y ante el “forzado” visto bueno de los jugadores, que esta vez le dejaron hacer y deshacer sin comentarios, volvió por sus fueros dispuesto al “todo o nada”, con esa línea de tres con la que llegó a la selección haciendo “pata ancha” desde Sevilla.

Y tan ensimismado estuvo el técnico en su idea que el lunes práctico solamente con los 13 probables titulares, el martes con 12 y ayer por la mañana nuevamente con la misma cantidad, manejando una duda por el sector derecho de la media cancha, que contará con la novedad del probable ingreso de Enzo Pérez, raleado inicialmente de la lista de 23, por Maximiliano Meza o Eduardo Salvio, según se anime a romper más por ese sector con este último o tenga más ocupación del espacio con el primero.

A última hora Sampaoli dio un nuevo giro y no pondrá a Pavón. Seguirá Meza

Si el que sale es Meza el entrenador estará cayendo en otra contradicción flagrante (como la de Pérez, que pasa de excluido, a titular en un encuentro clave), ya que después del partido con Islandia al único futbolista que destacó fue al volante de Independiente, de quien dijo que era “el jugador que esta selección estaba necesitando”.

Y si en cambio el que deja su lugar es Salvio, estará reconociendo que el ex Lanús podría llegar a jugar de volante como en este caso, ya que su posición natural es la de extremo derecho, pero de ninguna manera puede hacerlo como lateral por ese sector, más allá de que frente a Islandia no haya tenido problemas porque prácticamente no lo atacaron por su costado.

La idea de Sampaoli es disputarle la posesión del balón a Croacia, que es su mejor arma de juego, ocupando todo el ancho de la cancha para intentar después profundizar por los costados, pero sin cometer errores en el retroceso como el otro día. Por eso la duda entre ir con Salvio o ir y venir con Meza. En el primer caso, Enzo Pérez puede ayudar a darle más equilibrio al medio, pese a que en la previa del Mundial venía manifestando un muy bajo nivel en River Plate.

Los croatas se apoyan en el mediocampiesta central de Real Madrid Luka Modric, señalado hoy por su entrenador, Zlatko Dalic como “el mejor jugador de la historia del país”, para hacer circular el balón en la media cancha junto al compañero de Messi en Barcelona, Ivan Rakitic, a quienes se suma Ivan Perisic como un enlace que alimenta el apetito goleador de Mario Madzukic, de la Juventus.

De todos ellos deberá cuidarse Argentina, pero fundamentalmente de sí misma, para no caer en los mismos desaciertos que ante los islandeses, ya que si bien los dos equipos son distintos, las fallas contra los croatas seguramente se pagarán más caras, y el costo de una derrota puede derivar en una eliminación también inimaginada, pero para nada imposible.

La historia dice que argentinos y croatas se enfrentaron en cuatro ocasiones, con dos victorias albicelestes (una en el Mundial de Francia ‘98) y una albirroja, mientras que el restante cotejo finalizó empatado. El árbitro del encuentro, el uzbeko Ravsham Irmatov, no le trae buenos recuerdos a Argentina, ya que en el Mundial de Sudáfrica 2010 (va por el tercero) fue quien controló el encuentro de cuartos de final en el que Alemania eliminó al equipo dirigido por Diego Maradona.