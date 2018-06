“Los medios han perdido algunas prácticas de calidad”

¿Cuál es el enfoque que tiene el libro sobre la comunicación?

-Es un trabajo que tiene la mirada puesta en pensar un objeto de estudio de la comunicación que aparece de manera vertiginosa y tiene que ver con los nuevos escenarios de la construcción de la subjetividad, circulación de significados a partir de las redes sociales y un concepto de convergencia. Esto implica que desde el campo comunicacional observemos algunas prácticas de consumo de medios y tecnologías que están presentes en diferentes segmentos y públicos. Lo que hace este libro es abordar y reflexionar esas nuevas prácticas de construcción de significados poniendo énfasis en las redes sociales o en las nuevas plataformas de convergencias de contenidos. Ahí planteamos algunos nuevos conceptos, realizamos algunos trabajos empíricos, es un texto que invita a la discusión de diferentes docentes e investigadores que han contribuido, pero también a nuestros estudiantes que deben tener acceso a estos textos p ara poder reflexionar.

¿Analiza redes desde el punto de vista local?

-Desde el punto de vista local yo particularmente he trabajado sobre la espectacularización del periodismo o sobre el diseño de captación de la atención de los públicos. En este último tiempo hemos perdido mucho la capacidad de asombro. Los televidentes, los escuchas, se asombran cada vez por menos cosas, justamente en el contexto de vertiginosidad que tiene la información. Eso ha obligado a que los medios de comunicación resignifiquen sus estrategias de captación de lecturas, de escuchas y de televidentes, incluso de propios sujetos que exploran las redes sociales para poder justamente acceder a un público que hoy tienen la atención en múltiples cosas y que eso implica estrategias muy específicas por parte de los medios de comunicación. Estas son por ejemplo el avance sobre la intimidad de las personas, o sobre la sociedad profundamente espectacularizada donde todo se expone desde el relato, sobre la postverdad o la construcción de noticias falsas en algunos casos. Es decir estrategias que están dando vueltas y que tienen que ver con la necesidad de encontrar centros de atención en un campo cada vez más complejo.

¿Esto va en detrimento de la calidad de la información?

-Lamentablemente esa es una discusión que se ha producido, los medios de comunicación en el intento por acceder a mayores públicos y audiencias han perdido algunas prácticas de calidad como la rigurosidad, la confirmación de fuentes, la triangulación de esa información. Hoy en día existe la tentación casi inmediata de publicar algunos hechos aún sabiendo que no hay certeza sobre la confirmación de éstos.

¿Esto siempre con la intención de viralizar los contenidos?

-Claro, de acceder, de masificarse, de atender los nuevos públicos, obviamente de captar la atención publicitaria. Hoy sabemos que un mayor número de visitas en un sitio web, mayor número de adherentes a una red social o el acceso y mayor penetración a determinado segmento es sinónimo de nuevos auspiciantes.

¿Esto tiene que ver con la superficialidad de los contenidos y consumos?

-Sí, lamentablemente hay todo un proceso que está relacionado con el manejo del tiempo. Al estar en tensión con el tiempo se va modificando como bien dijiste algunas prácticas sobre calidad periodística, pero también sobre la manera de abordaje de algunos temas prácticamente van orientadas a cierta superficialidad o banalización. Pero son las consecuencias de un mundo cada vez más frenético y vertiginoso, y que la tensión requiere de nuevas estrategias.

¿Analizan también el consumo?

-El periodismo o las prácticas de ejercicio de la profesión no han cambiado no por casualidad sino porque van acompañando la demanda de los públicos, esos públicos hoy consumen informaciones de una manera integrada, convergente y multidimensional. No lo hacen como lo hacíamos en determinado contexto, tiempo, en un contexto más controlado, hoy existe un acceso 24 horas, plataformas y móviles que te permiten eso, que te alertan sobre nuevos aspectos, sucesos, y eso hace que los contextos de consumos sean totalmente diferentes. Eso deriva al mismo tiempo en el cambio de la titulación, en la inclusión necesariamente de un concepto multimedia, los cambios son profundos y se van construyendo en relación con los públicos.