Arrieta volvió a ganar y clasificó a la otra fase

Herminio Arrieta superó, en el partido de vuelta, a Defensores de Fraile Pintado por 2 a 1. En el primer enfrentamiento se había impuesto por 5 a 0.

El conjunto de Nelson Escalante es el primer equipo en pasar a la segunda fase y esperará al ganador entre Defensores de Yuto y Atlético El Talar que empataron en el primer encuentro 2 a 2 y jugarán el próximo miércoles en Yuto.

Herminio Arrieta se puso rápidamente en ventaja, a los 3 minutos Martín Espinosa lograba la apertura del marcador, dos minutos más tarde el árbitro Cristian Subia sancionó un penal, dentro del área grande tras una mano de Benítez, Juan Figueroa se encargaría de canjearlo por gol.

Arrieta con la ventaja no solo en el marcador sino en el global no arriesgó más, intentó llegar por lo laterales donde las jugadas no fueron de peligro mientras que por el lado de la visita intentaron equilibrar el ritmo de juego poblando la zona media, no tuvo situaciones claras de peligro.

En el complemento el conjunto local cedió terreno, retrocedió hasta los tres cuartos de cancha para presionar a su rival e intentar jugar de contragolpe.

Poco a poco Defensores de Fraile Pintado se fue animando ante la estrategia de su rival, se acercándose por intermedio de Maigua pero sus remates carecieron de dirección.

La visita complicó su panorama luego de la expulsión de su marcador central, Gerardo Girón. Arrieta por su parte no supo aprovechar la ventaja de hombres, se limito a controlar los avances del rival sin apostar a seguir convirtiendo.

A tres minutos del final Defensores de Fraile Pintado logró descontar luego de que le convirtieran penal Ceballos, el encargado de convertir fue César Maigua. No hubo tiempo para más y Herminio Arrieta festejó su pase a la otra fase de la Copa Jujuy.

El equipo mostró ser superior al rival, pero sabe que no debe relajarse. (Marcelo Pereyra).