Siete intoxicados por monóxido de carbono

La titular del Same, Sonia González, brindó detalles sobre los casos de intoxicación por monóxido de carbono recibidos e informó que hasta el momento en Jujuy se registraron siete pacientes aunque ninguno grave. Además, pese a que circulaba una información respecto a un adulto mayor fallecido por esas causas, desde Salud descartaron que haya casos fatales en la provincia.

El monóxido se encuentra en el humo de la combustión que producen braseros, estufas a gas, velas y vehículos encendidos.

En los últimos días dos casos de intoxicación por monóxido de carbono a nivel nacional, volvieron a alarmar a la sociedad por el peligro que constituye el uso de estufas y braseros, el mal uso del horno para calentar el ambiente y las faltas de controles de las instalaciones de gas.

Uno de ellos -y quizás el que mayor repercusión tuvo- fue la muerte de la esposa y uno de los hijos del senador Luis Naidenoff, quienes fueron encontrados sin vida el 18 de junio en su casa. A éste se suma el de la periodista y modelo Lucía Trotz, que fue encontrada muerta en la casa de un hermano por la misma causa.

Las bajas temperaturas propias del invierno, no sólo constituyen una de las estaciones más trágicas por los casos de muertes por hipotermia que resuenan año a año, sino también por las cientos de vida que se cobra el monóxido de carbono. De acuerdo a las estadísticas del 2017, unas 976 personas presentaron cuadros de intoxicación por este factor; de las cuales, 200 fallecieron.

Hoy a cinco meses de haber comenzado el 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que ya se confirmaron 63 casos de intoxicación en todo el país.

En Jujuy, según expresó la titular del Same, sólo en las últimas tres semanas se detectaron siete casos. "Hemos brindado siete atenciones en toda la provincia, si bien no tuvimos casos graves ni fatales, pero sí estamos recibiendo llamados de este tipo", manifestó Sonia González quien destacó que todos los casos atendidos, fueron leves y no tuvieron complicaciones.

Mencionó que recibieron información sobre un "hipotético caso mortal" en El Carmen, que se trataría de un adulto mayor que habría perdido la vida por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo la directora del hospital "Nuestra Señora del Carmen", Florencia Román, negó la existencia del caso y señaló que hasta el momento solamente recibieron un paciente con ese tipo de cuadro sintomatológico que se trató de un niño de 7 años que fue internado en observación y luego fue dado de alta "porque estaba en buenas condiciones".

La profesional dijo que de los casos registrados en la provincia, la mayoría estuvo vinculada a la utilización de braseros y el mal uso del horno de la cocina para calentar ambientes. "Si la gente se va a ir a dormir, ya sea durante la siesta o la noche, debe apagar estos elementos porque ahí se dan los casos fatales porque lamentablemente no se dan cuenta que se están intoxicando", sostuvo.

González recordó que el monóxido de carbono constituye un gran peligro ya que es "inoloro, incoloro e insípido", por lo tanto "no da tiempo para que la persona reaccione y puede provocar la muerte en minutos".

Explicó que si bien se trata de un "gas venenoso", no todos los casos son mortales, sino que depende del tiempo en que se lo detecta, "las patologías previas del paciente, el tiempo de exposición que tuvo y la edad porque no es lo mismo un adulto mayor que un niño".

En ese sentido resaltó que aunque los víctimas comúnmente no suelen darse cuenta de que se están intoxicando, es importante tener en cuenta la aparición de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, mareos e incluso vómitos. En caso de que una persona presente alguno de los síntomas, "es importante que se ventilen los ambientes, no se moje a la persona, si no respira hay que ponerlo de costado y de manera inmediata comunicarse con el servicio de emergencias 107".

Gasnor recomienda las inspecciones anuales

MATÍAS LUCHESSI

El gerente de Gasnor, Matías Luchessi, destacó que para evitar cualquier tipo de accidente es fundamental que todos los años se haga una revisión completa del servicio de gas, el cual debe ser ejecutado únicamente por gasistas matriculados.

"Nosotros recomendamos a nuestros usuarios que todos los años, antes del inicio del invierno, hagan una revisión integral de las instalaciones para evitar cualquier tipo de accidentes", expresó Luchessi quien remarcó que si bien se trata de un procedimiento fundamental, desde la empresa concesionaria del servicio no cuentan con la capacidad para realizar los controles a los 82 mil usuarios de la provincia.

Gasistas matriculados

Señaló que en caso que los clientes quieran controlar sus montajes, las únicas personas autorizadas a hacerlos son los gasistas matriculados por la empresa, quienes deben "inspeccionar las instalaciones, incluidas ventilaciones y conductos de evacuación".

Campaña de prevención

Ante los fatídicos casos de público conocimiento, el gerente comentó que desde Gasnor pusieron en marcha la Campaña Anual de "Prevención de accidentes con monóxido de carbono" en diferentes establecimientos educativos, con el fin de concientizar sobre los peligros de la pérdida de gas en un ámbito que es muy delicado.

Asimismo Luchessi recalcó la necesidad de denunciar cualquier tipo de instalación clandestina ya que "cualquier instalación que no esté revisada por Gasnor, conlleva un riesgo".

El color de la llama y si hay hollín

CALEFONES, HAY QUE TENER CUIDADO

En otro orden, el gerente de Gasnor instó a la sociedad en general a tener en cuenta tres aspectos básicos para evitar intoxicaciones.

En primer lugar, "que tengan en cuenta el color de la llama. La llama de buena combustión tiene que ser azul, si es naranja o amarilla está teniendo una mala combustión y genera monóxido".

Por otro lado, respecto a la presencia de hollín cerca de los artefactos resaltó que "esto es sinónimo de mala combustión y obviamente conlleva un riesgo".

Y principalmente "revisar anualmente con gasistas matriculados".

Línea para consultas

Finalmente recordó que por cualquier consulta comercial o técnica, se encuentra a disposición la línea telefónica 0810-4441444 y la página web www.gasnor.com, donde van a encontrar consejos de uso responsable y de prevención de accidentes con monóxido de carbono.

De esta manera se busca llegar a la prevención de casos que pueden derivar en víctimas fatales.