Se labraron actas de infracción a motos

Palma Sola (Corresponsal) Durante estos últimos días, personal de la seccional 36 está realizando controles de motovehiculos en la jurisdicción de Palma Sola, si bien la última que se realizó fue en el acceso al barrio Santa Rita, donde se labraron 10 de infracción por diferentes carátulas, en su mayoría por falta de documentación y el no uso correspondiente del casco. Desde la comisaría manifestaron que hay muchas personas que no toman conciencia de lo importante que se el uso del casco, además de no tener los papeles como corresponde, en la zona también son muchos menores de edad los que transitan, en motocicletas. Este último fin de semana se registró una colisión de dos motos, en el acceso al barrio Agua Negra, donde los protagonistas fueron un menor, quién conducía una Yamaha 150cc y una persona mayor, quién también conducía una moto Yamaha, ambos solo sufrieron lesiones de consideración, las actuaciones informativas por lesiones en la vía pública.