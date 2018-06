Preocupación por la merma en las ventas de frutas y verduras

Comerciantes de frutas y verduras alertaron sobre las fuertes pérdidas que está sufriendo el sector, como consecuencia de la inestabilidad del dólar que por su constante alza, provocó importantes variaciones en los costos, lo que se vio reflejado en los precios que se exponen a los consumidores.

Comerciantes locales manifestaron su preocupación por las pérdidas que vienen sufriendo producto de la “inestabilidad de los precios” que, semana a semana, varían generando cada vez, menos ventas.

“La gente no viene a comprar, hay días en que no se vende nada. El problema es el tema de los precios, un día lo tenemos a un valor y a la semana siguiente, ya lo tenemos que cambiar y la gente se molesta, compra lo justo o algunos no comprar”, expresó Susana Valencia, una de las comerciantes que trabaja en el mercado de Abasto de la ciudad capital.

Haciendo un balance de las ventas, Valencia estimó que solamente en las últimas tres semanas, “hubo una baja de por lo menos un 30 o 40 por ciento”, por lo que como medida para tratar de conservar los clientes, “estamos tratando de mantener algunos precios”.

“Esperamos que no siga subiendo porque si tenemos que subir los precios, la gente directamente no va a comprar nada. Nosotros le sacamos muy poco, tres o cinco pesos al kilo porque no se vende”, enfatizó.