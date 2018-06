Héctor Enrique durísimo con Lionel Messi

La dura derrota de la selección Argentina ante Croacia, no cayó para nada bien en el hincha argentino. Héctor Enrique, excampeón del mundo en el Mundial de México ’86, tampoco fue la excepción.

En diálogo con Radio Provincia, el "Negro" no tuvo reparos en expresarse “triste y amargado” por la realidad del conjunto nacional y, utilizando a Leo como referente de la desazón colectiva, disparó: “Si yo a un jugador de fútbol no le puedo decir ‘jugase mal’ o no lo puedo sacar, estoy pintado. Lo primero que te dicen es ‘ojo como tratás a los jugadores’; ¿quiénes son?, ¿Quién carajo es Messi para no correr?, ¿Quién es Maradona para no correr? la actitud, la entrega y el orgullo de vestir la camiseta de la Selección es de todos”.

Además, Enrique contrastó el papel del capitán rosarino con el que ejercía Diego en los años ochenta y noventa: “Maradona ea nuestro espejo y no te permitía bajar los brazos. Corría más que todos, se enojaba, garraba la pelota y encaraba; le pegaban patadas y él se levantaba y seguía. Y nosotros pensábamos que si él hacia eso, teníamos que agachar la cabeza”.

Y por último, concluyó: “Acá no sé qué pasa, son nenes muy mimados. ¡Dale hermano! Corré, tirate a los pies”, enfatizó el argentino y siguió: ” Yo soy compañero de Messi y mí me putean porque el equipo no anda bien y a él no lo putean, voy caminando y le digo. ‘Dale Messi, empezá correr porque me están insultando y a vos no, corré como yo'”.