El "pirata" escaló alto

Lo más lindo del fútbol es esa famosa "revancha" que le da la esencia a este hermoso deporte y si lo sabrá Atlético Palpalá que ayer en el "Líbero Bravo", luego de ser eliminado de la Copa Jujuy en doble enfrentamiento con Nieva, se vengó y en el marco de la 10º fecha del certamen doméstico superó ajustadamente 2 a 1 al "león" y con 19 puntos trepó momentáneamente a la cima junto a Talleres y Gorriti que mañana deberán afrontar sus respectivos compromisos.

Por el momento Talleres, Gorriti y Atlético Palpalá son los virtuales líderes del Anual liguista, aunque los dos primeros juegan mañana.

El dinamismo se planteó desde el arranque y al minuto de juego Lizondo, de mal desempeño, desperdició lo que hubiera sido la ventaja para Nieva pero el delantero se apresuró e hizo inflar la red pero desde afuera para adentro. Y eso lo lamentó porque después Abad aprovechó un pelotazo para encarar a Villalba que lo derribó bruscamente dentro del área cuando el atacante se prestaba para definir y a los 6' el mismo, "Fafa", sacó un potente zurdazo para poner el 1 a o desde los 12 pasos. El "pirata" tomó confianza y Portal primer en una proyección por derecha y luego Tolaba con un zapatazo de media distancia exigieron la intervención del golero Sinche.

Y en esa intensidad respondió el "león" con Gorosito que definió y la pelota se fue besando el segundo palo tras exquisita asistencia de Ortega.

De ahí en más el trámite fue trabado, Abad no le dio dirección a un cabezazo para los siderúrgicos y luego "Coco" Ortega la tiró a las nubes en el elenco capitalino. Sin embargo, el "pirata" amplió la diferencia desde un bochazo desde fondo que capturó Tolaba para habilitar a Flores que mano a mano acomodó el esférico por encima de la humanidad del arquero rival y poner el 2 a 0 parcial con el que se fueron al descanso.

La segunda etapa también tuvo sus chispazos pero sobre el final. Aunque Atlético Palpalá no pudo gritar el tercero porque el poste le ahogó el festejó antes del cuarto de hora. Entonces ahí despertó Nieva que también forzó la expulsión de Mariscal en los siderúrgicos. Y con un hombre más buscó el descuento desesperadamente con Ontiveros y Bergani que no lograron el cometido. Recién a los 36' Revollo ejecutó un tiro libre que el rebote en la barrera le valió para ponerla en el ángulo y acrecentar la ilusión del "león". Nieva acorraló a los palpaleños, que sintieron la desventaja en cancha, pero Revollo y Ontiveros no pudieron con el guardametas Perales que a puro reflejos evitó el empate en la agonía.

Hoy prosigue la 10º fecha

Dos encuentros darán continuidad a la fecha décima de la Liga Jujeña de Fútbol en el campeonato masculino de Primera División.

A las 16 se jugarán ambos duelos futbolísticos.

En "La Tablada" se enfrentarán Sportivo Palermo y Alto Juniors.

En tanto en el estadio "Fausto Tejerina" ubicado en la intersección de Pueyrredón y El Éxodo se verán las caras Universitario y General Belgrano.

Mañana continuará la jornada con tres encuentros.

A las 11.15 se medirán Alberdi y Gorriti en barrio Mariano Moreno más precisamente en el "Líbero Bravo". Por la tarde dominical. Habrá dos partidos desde las 16 Lavalle y Cuyaya en "La Tablada" y Talleres versus El Cruce en Perico.