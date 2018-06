Se reducen las ventas de las frutas y verduras

Comerciantes de frutas y verduras alertaron sobre las fuertes pérdidas que está sufriendo el sector, como consecuencia de la inestabilidad del dólar que por su constante alza provocó importantes variaciones en los costos, lo que se vio reflejado en los precios que se exponen a los consumidores.

Días atrás el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos oficializaba el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo, el cual registró un aumento del 2.1% con relación al mes anterior. En Jujuy el impacto fue levemente superior y es que según informó la titular de la Dirección de Estadísticas y Censos, Ana Juárez Orieta, el IPC general para mayo fue del 3.1%.

Según explicó la funcionaria provincial, el mayor aumento se dio en el rubro Alimentos y Bebidas que mostró una suba del 3.6% con relación a abril, como consecuencia de la fluctuación de la moneda norteamericana que impactó en el precio de los combustibles y por ende, en el costo de los productos básicos para la alimentación como las frutas, verduras y carnes.

En coincidencia comerciantes locales manifestaron su preocupación por las pérdidas que vienen sufriendo producto de la "inestabilidad de los precios" que, semana a semana, varían generando cada vez, menos ventas.

"La gente no viene a comprar, hay días en que no se vende nada. El problema es el tema de los precios, un día lo tenemos a un valor y a la semana siguiente ya lo tenemos que cambiar y la gente se molesta, compra lo justo o algunos no compran", expresó Susana Valencia, una de las comerciantes que trabaja en el mercado exAbasto de esta ciudad.

Haciendo un balance de las ventas, Valencia estimó que solamente en las últimas tres semanas, "hubo una baja de por lo menos un 30 o 40%", por lo que como medida para tratar de conservar los clientes "estamos tratando de mantener algunos precios. Esperamos que no sigan subiendo, porque si tenemos que subir los precios la gente directamente no va a comprar nada. Nosotros le sacamos muy poco, tres o cinco pesos al kilo porque no se vende", enfatizó.

En ese sentido detalló que las frutas en general conservan su valor desde hace un mes, e incluso por la falta de demanda algunas bajaron. "La banana estaba 40 pesos y ahora la estamos vendiendo entre 25 y 30 pesos la docena, esto sí tuvo una fuerte baja porque nosotros comprábamos el cajón a $350 y hoy lo estamos consiguiendo a $260", manifestó la vendedora, al tiempo que mencionó que la manzana es otro de los productos que no modificó su costo y se mantiene en $30 "porque no se vendía".

Los cítricos, por ser principalmente la fruta de estación, descendieron sus precios pero varían de acuerdo a la calidad. "La mandarina tiene diferentes valores, hay de 25, 30 y hasta 40 pesos. La naranja cuesta entre 20 y $30 la docena", sostuvo y agregó que otros comerciantes optaron por ofrecer mejores precios por cantidad, entonces por ejemplo el cajón lo venden a 450 pesos, mientras que el kilo a 30 o 35 pesos.

En la lista de los que bajaron considerablemente sus precios, la palta es la que ocupa el primer puesto ya que según informaron los vendedores, hasta hace unas semanas las exportadas se las conseguían a 100 pesos pero actualmente la están comercializando en $70.

En contraposición las verduras son las que mayor impacto sufrieron. De acuerdo a lo que indicaron los comerciantes, los productos "de verdeo" fueron los más afectados. "El atado de acelga está muy caro, estaba 20 pesos y ahora lo vendemos a 60. La lechuga el kilo costaba 20 y hoy llega a 50", explicó Susana Valencia.

El tomate por su parte, valía 10 pesos el kilo, en la última semana subió a 20. Algo similar ocurrió con la cebolla: "estaba a 15 y ahora le vendemos a 20, lo que pasa que el precio de la bolsa está cambiando constantemente, lo conseguíamos a 170 y hoy la estamos comprando a 300".

El zapallito verde también aumentó considerablemente su valor, pasando de 10 pesos el kilo, a 25 en la última semana. La papa, zanahoria y apio son los pocos productos que mantienen sus precios.

5-7% subió la carne

BAJA DEMANDA/ LAS VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS SE REDUJERON EN UN 30%.

El precio de los cortes de carne de vaca continúa en alza. Pese a los esfuerzos de los carniceros por conservar a los clientes, la crisis ya se está sintiendo en el sector porque gran parte de los consumidores comenzó a optar por comprar sólo los cortes de oferta. “Los clientes compran sólo lo necesario y lo de menor precio, como el puchero y la molida o los cortes más baratos que ponemos en oferta”, sostuvo Fernando Gaspar, empresario del sector y destacó que a diferencia de lo que ocurría años anteriores, las familias “se privan a la hora de elegir los cortes”.

En esa línea señaló que en las últimas semanas, las listas de precios sufrieron una variación de entre el 5 y 7%, según el corte. Así, por ejemplo, el kilo de nalga que costaba $170 ahora se lo vende a 175; la paleta costaba 130 y hoy esta 149; el sobaco y tortuguita costaba 110, hoy lo comercializan en 119 pesos.

La carne de cerdo también tuvo incrementos. Hasta hace una semana el kilo de costilla valía 75 pesos y ahora, en oferta, se lo consigue a 90. “El cerdo subió mucho pero estamos poniendo cortes en oferta, tratando de venderlo a un precio accesible porque lamentablemente no se vende”, manifestó.

Gaspar aseguró que por los reajustes de los precios, el número de clientes se mantiene constante pero lo que preocupa, son las pérdidas en cuanto a la cantidad de carne que venden. “Antes era costumbre hacer asado los fines de semana, hoy no. La gente viene y compra paleta o sobaco que es lo que cuesta más barato”, agregó y recalcó que en lo que va del mes de junio, “ya tenemos una pérdida del 10% de las ventas”.

“Nos preocupa la situación pero no podemos bajar los precios porque a nosotros los proveedores nos suben constantemente”, refirió el comerciante y advirtió que la próxima semana podría haber una nueva suba.

Finalmente dentro de los productos más consumidos, el huevo permanece estable. Según la variedad, cuesta 70, 75 y $85 el maple, y aunque los comerciantes del sector esperan un reajuste el próximo mes, ya adelantaron que mantendrán los precios “hasta donde se pueda”.