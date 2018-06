Conociendo países a través del fútbol

El campeonato mundial de fútbol en Rusia seguramente tendrá ocupado al lector y hasta los hará madrugar o trasnochar para ver jugar a nuestra selección nacional. Como fanáticos de nuestra selección vibramos cada momento del partido y la adrenalina al ver que nuestros jugadores se acercan al gol alarma nuestros sentidos.

Sobre todo en momentos donde la economía nacional no está estable y el gobierno busca hacer recortes en diferentes sectores, donde la tristeza o la duda y la incertidumbre laboral invaden al lector; como un bálsamo que reconforta al alma, la esperanza de ganar el mundial de fútbol y de ser campeones del mundo, quizás nos devuelvan la alegría, diciéndonos a nosotros mismos: todo va a ponerse mejor, al menos, por unos momentos. Es verdad que lograría subir nuestros ánimos y la autoestima.

En fin, el hecho de que una selección de unos pocos hombres se juegue al todo y represente un país tan grande y tan diferente como el nuestro, desde la Puna jujeña hasta las gélidas playas de Tierra del Fuego, nos llena ya de orgullo y de esperanza. También nos enfrenta a países con los cuales no tendríamos en realidad jamás un vínculo. Cabe aclarar que quien escribe este artículo no tiene el más mínimo interés en el fútbol y que no sabe con anticipación qué países jugarán contra nuestra selección pero las noticias del día le van informando sobre el adversario de turno.

Es el caso de Islandia, nuestro primer contrincante deportivo.

Islandia es un país tan lejano y con quien no compartimos en absoluto más que la calidad de humanos. Un país que es una isla, pequeña, con pocos habitantes pero que sin embargo, está asociada a la Unión Europea y que tiene un alto nivel de vida.

Islandia es un país de origen volcánico y fue conquistada y habitada por vikingos provenientes de Noruega. En realidad, para nuestros oídos latinos Islandia suena a “isla” y en verdad lo es, pero el nombre de este país proviene de “Island”, que significa en noruego antiguo “La Tierra del Hielo” (is significa hielo). Fue fundada en su paso hacia Groenlandia (Grönland o “la tierra verde”) y América, “descubierta” mucho antes que Cristóbal Colón. Este grupo permaneció aislado de Escandinavia y es por eso que el idioma ya no se parece a los idiomas escandinavos. Los islandeses están orgullosos de su lengua y por eso se rehúsan a utilizar nombres en inglés para algunos objetos. Un fenómeno similar se vive en la Canadá de habla francesa.

Además de la pesca, que es un punto fundamental económico de este país, la cultura se escribe con mayúsculas en Islandia. ¿Quién no recuerda o conoce a Björk, la cantante alternativa islandesa? Sus videos y su música, siempre de gran calidad, son el fruto de mucho trabajo e investigación. La cantante tiene formación de música clásica en varios instrumentos y unida a su imaginación y creatividad, es una mujer comprometida con causas humanitarias.

También es interesante la conexión que tienen con el pasado, así como el interés por el mundo. Es sabido que los isleños buscan sus esposas fuera del país por el problema que tiene el casarse entre parientes o gente cercana, conocido como endogamia, trae consigo enfermedades genéticas. Conocido es el caso de los reyes Habsburgos de España, acostumbrado a casar a sus monarcas con primas Habsburgo a fin de “mejorar la raza” y “mejorar la realeza” pero que en verdad conducían a todo lo contrario, a la podredumbre y enfermedades.

El fútbol nos pondrá frente a diferentes selecciones de países, de los cuales sabemos muy poco o casi nada. Quizás la oportunidad para leer en los medios en internet sobre ellos y encontrar algún punto que nos conecte, algo que nos guste o nos identifique.

Con internet y con redes sociales, podemos en cuestión de segundos averiguar información detallada sobre otros países, otras culturas, otras lenguas y otras gentes.

Y se ve que en Islandia pasa lo mismo que en nuestro Jujuy: la tecnología los pone en contacto con personas de otros lugares, muy lejanos en algunos casos. Incluso el internet les ayuda a los islandeses a encontrar esposas por internet para “mejorar la sangre” y enriquecer su cultura aislada.