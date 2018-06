La devaluación perjudica a las provincias periféricas

Economistas jujeños analizaron la situación nacional y coincidieron que las provincias periféricas y producciones regionales se verán afectadas por el modelo que impulsa el Gobierno nacional de favorecer a los agroexportadores concentrados en el centro del país.

Aunque están esperanzados por una estabilización económica, señalaron que la permanencia y la ampliación del déficit atenta contra ello.

En las últimas semanas se dieron una sucesión de cambios en materia de política económica, que incluyó la lubricación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una nueva variación de dólar que rozó los 30 pesos y su consecuente impacto en la inflación que en el mes de mayo tuvo un salto del 2.1%.

En este marco, por supuesto, se produjeron algunos cambios en el gabinete nacional comenzando por la salida del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y seguida por los ministros de Energía y de Producción, Juan José Aranguren y Francisco Cabrera, respectivamente, fueron removidos de su cargo.

Además se ejecutó un "reordenamiento estratégico" para concretar las metas políticas diagramadas y se centralizó en el Ministerio de Hacienda las actuales competencias del Ministerio de Finanzas. Asimismo, se resolvió transferir las competencias en materia de política minera del Ministerio de Energía y Minería al ámbito del Ministerio de Producción.

Estos cambios generaron diferentes expectativas y posturas en el ámbito de los especialistas económicos, que en el caso de Jujuy, marcaron pensamientos adversos donde algunos sectores ven con buenos ojos las medidas macroeconómicas; mientras que otros consideran que podrían provocar severas consecuencias en las provincias periféricas.

"Hay dos hechos que exceden el país y que devienen de aportes extranjeros. Uno tiene que ver con el FMI y el otro es la recategorizaciónde Argentina como emergente. Estas son cuestiones condicionantes beneficiosas para el país pero evidentemente no resuelven lo interno", sostuvo el contador Guillermo Sapag, al hacer un análisis de la situación económica nacional.

GUILLERMO SAPAG.

"Cuando un inversor analiza, no se lleva por las expresiones de una consultor internacional sobre si cambió de categoría o mejoró. Seguramente va a analizar si la situación del país tiene algún tipo de coherencia, mirará los indicadores de inflación, analizará las tasas de interés que existen en el país el nivel de endeudamiento, etcétera. Por lo tanto en términos dialécticos, lo externo condiciona, lo interno determina", agregó y explicó que si bien el condicionante es beneficioso para el país, en la medida en que no se resuelvan las inconsistencias internas "no se va producir la modificación esperada y menos pensar que la situación se va a resolver simplemente con inversión externa".

Otro de los temas fundamentales, acotó Sapag, el grave problema de los argentinos son los déficits eternos que pueden ser resueltos desde dos lugares: "una cuestión es mirar el gasto público y hacerlo más eficiente, pero si no miramos el ingreso y seguimos reduciendo los impuestos a los que más tienen, la cuestión no es equilibrada. El esfuerzo lo tiene que hacer todo el país y fundamentalmente los que más tienen", dijo.

"Entonces si este gobierno no detiene la retención a la soja, aumentar la retención al trigo y al maíz, y por el contrario le va a exigir solo bajas de salarios, baja de jubilaciones y gasto público, estamos en un camino equivocado", advirtió el economista, al tiempo que remarcó que la crisis inflacionaria de Argentina "no se resuelve en dos meses ni pidiendo préstamos", sino que se trata de un proceso a largo plazo donde es fundamental que haya un esfuerzo de los que más tienen, "del esquema financiero que últimamente triplicó sus ingresos", de lo contrario "esto no se resuelve".

En esa línea destacó que las decisiones macroeconómicas afectan fundamentalmente a las provincias periféricas "porque aquí lo que se está haciendo inclusive con la devaluación y la baja de las retenciones es favorecer al centro, concentrar la economía más al centro del país que es Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe. El resto de las economías regionales es el más perjudicado de este modelo económico", afirmó.

Sapag ratificó su oposición a las medidas implementadas por el Estado nacional y aseguró que lejos de llevar a una estabilidad económica, va a provocar mayores problemas para los que menos tienen. "Esta mirada que el mercado maneja todo y ayudando a que ganen más los grandes empresarios, en términos económicos y sociales, esta política ni derrama ni gotea. Cada vez hay más problemas de consumo, mes a mes el consumo está decreciendo producto de que la gente prioriza el pago de los servicios y deja de consumir. Entonces la única realidad es que si no se cambia el modelo, el consumo va a continuar cayendo mes a mes", alertó.

"Vamos por buen camino"

BLANCA JUÁREZ.

Por su parte la referente del Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, Blanca Juárez, indicó que los cambios que se están dando en la situación económica del país responden a cuestiones de índole internacional, que al tener Argentina "una economía globalizada" han tenido un fuerte impacto en la devaluación de la moneda e índice inflacionario.

"Hemos tenido dos corridas cambiarias ocasionadas por algunas decisiones que se toman a nivel internacional. Esto tiene que ver con las políticas monetarias y tributarias que tomó el gobierno de Donald Trump, que significaron una devaluación del peso. Pero en ese sentido no solamente esta decisión nos afectó a nosotros sino también al Mercado Común Europeo porque se devaluó el euro, afectó a Brasil porque también se devaluó el real", argumentó Juárez y recordó que paralelamente a los cambios en política monetaria internacional que se dieron, se sumó el reajuste tarifario que viene ejecutando el Estado nacional, lo que impactó de lleno en la inflación.

A ello, agregó, se incorpora el problema del déficit fiscal por el cual el Estado tuvo que recurrir a un préstamo del FMI, a partir del cual "vamos a ir disponiendo de los fondos pero con miras a volver a estabilizar esta situación".

En esa línea señaló que si bien, de acuerdo a las exigencias del Fondo, hay una libre flotación del dólar, también es fundamental que se controle la variación de la moneda norteamericana para evitar que impacte directamente en la inflación. Por ese motivo el Ejecutivo recurrirá a implementar una "flotación sucia", donde el Banco Central deberá intervenir -como lo viene haciendo- para acomodar la cotización y "tratar de lograr la tendencia que el dólar no se mueva más allá de los 25 pesos".

No obstante algo que favoreció, consideró la economista, fue el ser ascendido de "país de frontera" a "mercado emergente" en los índices de Msci (Morgan Stanley Capital Investment), ya que "esto vuelve a hacer que quienes miran donde colocar sus capitales, vean en Argentina una oportunidad de invertir. Necesitamos ser un país atractivo y donde el inversionista quiere venir a participar".

En ese marco Juárez consideró que las políticas aplicadas buscan lograr la estabilidad económica del país, pero "hay variables que no siempre se las puede manejar desde el país porque tiene que ver con decisiones que vienen del exterior y en una economía muy globalizada como la que tenemos nosotros, donde el movimiento de los mercados corren muchísimo, son elemento complejos de poder armonizar".

En lo que respecta al contexto provincial, la profesional estimó que el tema de la fluctuación del dólar y las variables internacionales, por supuesto que "nos va a afectar" debido a que Jujuy como el resto de las provincias periféricas, existen "asimetrías" vinculadas a la lejanía de los puertos y los principales centros de importación.

Por lo tanto "lo que tenemos que tratar de fomentar el tema de las pymes y crearles los escenarios necesarios para que haya empleabilidad, para que esto se resuelva y que ante esta situación el sector empresarial, no tome la decisión de reducir el personal, porque hay miras que en el corto plazo la situación se vuelva a estabilizar".

"No me arriesgo a dar un vaticinio de cuánto tiempo falta para lograr la estabilidad porque esto es un día a día. Creemos y estimamos que vamos por buen camino pero considero que todos los argentinos tenemos que tratar de trabajar para que nos vaya bien y esperar que nuestros gobernantes tomen las mejores decisiones para nosotros", afirmó.