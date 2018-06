Defienden a los consumidores ante abusos y atropellos de empresas

UCU es una institución que tiene como fin luchar por los derechos de los usuarios que muchas veces son vulnerados. Ellos reciben el reclamo e interceden para que las compañías cumplan sus obligaciones y no perjudiquen a las personas.

La inflación y la suba de tarifas fueron factores que crecieron en los últimos años en nuestro país. Ambos aspectos, que impactaron en el bolsillo del ciudadano, causaron que las personas sean más precavidas a la hora de comprar cualquier tipo de producto o adquirir un servicio. Algunos más que otros, cuidan su billetera e intentan evitar sumergirse en ese mar de deudas que no hace más que complicar la economía de cada uno. Pero otros, consumen de más y caen en ese endeudamiento.

Tanto para las personas que protegen sus ingresos y para las que no lo hacen como deberían, existen problemas que, en la mayoría de los casos, son ocasionados por las empresas que ofrecen y venden sus productos. Estos conflictos frecuentemente se generan porque la venta es decorada con ofertas que en ciertos casos no se cumplen en su totalidad generando más deudas en los consumidores que en reiteradas ocasiones se quedan con ese abuso y no reclaman.

Ante estas dificultades, en Argentina surgió una Ong que se encarga de ayudar a todos los hombres y mujeres que tengan este tipo de inconveniente.

UCU (Usuarios y Consumidores Unidos), tiene más de 15 años de trayectoria en el país y su sede principal se encuentra en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. En nuestra provincia la institución nunca pudo terminar de conformarse hasta que en el 2016 la propuesta llegó a las manos de una joven abogada que decidió llevarla a cabo

Patricia Tabera, delegada de la Ong, junto a un grupo de amigos-colegas ya tenían pensado crear una asociación de consumidores así que no tuvieron dificultad alguna en tomar las riendas de UCU en Jujuy.

En septiembre de 2016 abrieron la sede, en ese momento eran un total de 6 personas. Con el tiempo algunos se fueron y otros llegaron. Desde sus inicios hasta hoy, dos veces abrieron la convocatoria para sumar voluntarios, hasta llegar a conformar un grupo de 15 personas.

En relación a los inicios de la institución, Lorena Singh, integrante de UCU, sostuvo que: “Cuando se planteó la propuesta nos unimos todos y salimos a la cancha a ver qué pasaba porque no sabíamos que nos esperaba. La respuesta fue inmediata por parte de la gente y ahí nos dimos cuenta que es una gran problemática. Es necesario ver varias aristas dentro del ámbito del consumo porque no tenemos un juzgado especializado, es una materia relativamente nueva que requiere por mucho hincapié en la misma”.

Su fin ese defender a los consumidores de forma gratuita y brindar herramientas de educación para el consumo como una herramienta preventiva al conflicto. Asesoran y guían para que el consumidor pueda entender la dimensión de su reclamo y lo que puede hacer al respecto. Y en los casos de que no se solucione en primera instancia, llevan el inconveniente a la sede judicial para que sus derechos dejen de ser vulnerados y sean respetados.

Esta tarea solidaria es efectuada ante cualquier relación de consumo como ser servicios públicos, contra empresas privadas, etc. “Algo que nos consultan mucho es para intervenir en Anses pero ahí no podemos porque no hay una relación de consumo, hay una relación de administrados y administración pública” explicó Patricia Tabera, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Las principales quejas tienen que ver con los incumplimientos contractuales como ser aquellas ofertas que se muestran cuando el producto está a la venta, pero cuando es vendido no se cumplen. “La mayoría de los inconvenientes se presentan en los servicios de telefonía o internet que no se cumplen en su totalidad o poseen fallas, o algunos que quieran darles de baja a alguna compañía y no se la aceptan. Los productos financieros y bancarios como ser las tarjetas de crédito también poseen problemas, entre los principales se encuentra el abuso con respecto a los intereses en las deudas”, mencionó Tabera. Ante todos estos reclamos, el grupo actúa en beneficio de la gente.

Con las redes sociales fue creciendo la asociación y con el tiempo crearon un espacio radial para difundir sus actividades llamado “Consumidores SOS” que sale al aire los viernes de 21,30 a 23 en el que intentan concientizar a la población sobre este tema brindando información y educando a sus oyentes para que no cometan errores a la hora de comprar. El programa sale por Radio Universidad.

“En el programa también explicamos los temas que se ven en la actualizada como se la ley de emergencia tarifaria, las subas en los precios o a veces explicamos algún derecho para que la gente entienda de que se trata esto y esté empoderada a la hora de hacer algún reclamo. Siempre que se complica la situación van a tener nuestra ayuda”, remarcó Luis Navarro, voluntario.

Los reclamos más frecuentes

Según los integrantes de UCU Jujuy, hay un ranking que históricamente siempre tuvo a las compañías de teléfono y cable como las principales empresas que más reclamos de la sociedad poseen. Pero actualmente y por primera vez en la historia, lideran hoy en día ese ranking los bancos y entidades financieras por la cantidad de consumos desconocidos en las tarjetas de crédito que existen.

“Se volvió un ilícito lucrativo muy redituable que presenta serios abusos y entonces eso ve reflejado en las molestias de la gente. Ahora primero están los bancos y entidades financieras y después la telefonía y cable. Mucho tiene que ver con la masividad de consumidores a los que llega, hoy casi no hay personas que no estén suscriptos a una compañía de teléfono o a una tarjeta de crédito”, comentó Patricia Tabera.

Otro de los temas que en los últimos tiempos tuvo relevancia e impacto social es el transporte accesible. Los problemas que poseen para viajar las personas con discapacidad. Por Ley ellos tienen transporte gratuito, pero en reiteradas ocasiones poseen dificultades para sacar los pasajes ya que necesitan una fecha en especial para viajar en la que deben hacerse controles de salud en otras provincias y no logran obtener el permiso por trabas que les ponen las empresas de transporte.

“El año pasado hicimos una campaña de concientización sobre los derechos de las personas híper vulnerables que son las personas con discapacidad para que sepan cómo desenvolverse ante situaciones conflictivas que puedan llegar a tener. También estamos promoviendo proyectos de leyes relacionados con el consumidor en la Legislatura, uno de ellos tiene que ver con la Ley al trato digno en la atención al público, ya que muchas veces vemos largas filas y malos tratos a las personas. Esperamos que todo eso se apruebe”, agregó Tabera.

Dentro de este Proyecto de Ley de trato digno, intentan abrir el espectro para que se incluya a todas aquellas entidades públicas o privadas. Para incluir, por ejemplo, los problemas que ocurren en Anses, en relación a las largas filas que muchas personas de todas las edades deben realizar desde muy temprano todos los días.

TELEFONÍA/ POR PRIMERA VEZ SE UBICAN POR DETRÁS DE BANCOS Y FINANCIERAS.

“Reclamar vale la pena”

La principal vía de comunicación es mediante redes sociales, aquellas personas que tengan un reclamo puede escribirles un mensaje y ellos responderán.

Lo primero que tienen en cuenta los voluntarios es ver si la solicitud entra dentro del espectro de trabajo que tiene la institución, en caso de que sea favorable se cita a la oficina al usuario para iniciar una entrevista y ver de qué forma pueden ayudar a solucionar su problema.

En Facebook. Twitter e Instagram se los puede buscar como UCU Jujuy. Atienden todos los viernes de 9 a 13 y de 18 a 20 en Senador Pérez 154, 1ero D.

Sobre la tarea solidaria de UCU, Patricia Tabera explicó que: “En la mayoría de los casos, instruimos a las personas vía chat, hay conflictos que se pueden solucionar con facilidad. Nosotros siempre damos el mensaje y queremos que la gente entienda que reclamar vale la pena, porque hay entidades como la nuestra que brindan un servicio gratuito con el fin de que se solucionen los problemas de los consumidores”.

Siguió diciendo que, “queremos que el reclamo sea justiciable, hay gente que prefiere no hacer nada y se queda con ese abuso. Nos pasó que hicimos una demanda a una empresa de renombre por 300$ y ellos no podían creer que por esa cantidad se haya hecho un reclamo. Entonces le dijimos que nosotros no podíamos creer que ellos no hayan resuelto un problema de 300$ en una instancia extrajudicial y tengamos que llegar a Tribunales”.

Un caso para recordar

Hace tiempo, una joven embarazada se comunicó con UCU para pedirles ayuda. Ella estaba afiliada a una obra social de Buenos Aires que, a su vez, estaba gerenciada por una empresa jujeña que se dedica a representar otras obras sociales. Cuando ella consultaba por la cobertura médica, desde Buenos Aires le decían que iba a estar todo cubierto y le nombraban sus beneficios, pero acá no le habían entrega ni siquiera el carnet de afiliada.

Entonces empezó a tener problemas. Ella acudió a la institución en enero y tenía fecha de parto en marzo, había poco tiempo para intervenir. “Tuvimos que actuar lo más rápido posible y logramos que la jueza, al tener cartas documentos que decían que, si tenía cobertura, ordene regularizar la situación. Fuimos al Superior Tribunal de Justicia y ganamos en todas las instancias. Ahora vamos a hacer a la gerenciadora jujeña un juicio por daños y perjuicios por todo lo que tuvo que pasar la mujer, no tuvo cobertura mucho tiempo y ella si estaba pagando”, sostuvo al respecto Lorena Singh.

Saber leer las facturas es una forma de ahorrar

La falta de información de cómo funcionan los cuadros tarifarios hizo que muchas personas se acerquen a UCU con dudas. “En el caso de la luz es un sistema de ahorro de energía que tiene premios y castigos, y así va pasando de un cuadro tarifario a otro, son siete en total. Es una cosa compleja que nadie la conoce, en ese sentido hay una falta grave de información hacia la sociedad”, mencionó Tabera.

Las personas les consultan porque incrementó su factura y ellos les enseñan principalmente a leer ese documento. Eso incluye saber cuál es la categoría que posee el usuario. “La categoría es la condición, si es residencial, comerciante o tiene una pyme. Eso le da diferente cuadro tarifario. También depende del barrio en el que la persona vive, por ejemplo, la categoría residencial sale más cara en el barrio Los Perales que en el barrio El Arenal. Es una cuestión social, siendo el mismo servicio y gasto. Es discriminativo”, agregó la delegada de UCU.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de leer una factura es el cuadro de barra que hace una comparación con el año anterior. La misma depende de si el ahorro fue de más del 20%, igual o si el consumo fue superior, pasa de un cuadro tarifario a otro como forma de castigo, explican los especialistas. “Te suben la tarifa a medida que ahorraste menos, solamente te mantienen la tarifa histórica si ahorraste más del 20% de energía en comparación con el mismo mes del año anterior”, dijo Luis Navarro.

En ese sentido, remarcan que es importante que las personas les consulten si existen alguna alteración en el precio de los servicios para que ellos puedan explicarles si todo está correcto o deben iniciar un reclamo por alguna falla.

Se puede colaborar con esta loable tarea

Ayudar a los consumidores es una acción solidaria que los voluntarios de UCU llevan a cabo de forma gratuita. Por esa razón, es muy importante que la sociedad jujeña apoye esta iniciativa.

Por el momento, pueden incorporarse a la institución estudiantes de derecho o abogados ya que necesitan llevar adelante reclamos judiciales.

Pero, tienen expectativas de seguir creciendo y sumar otro tipo de profesionales a sus actividades como ser nutricionistas para hacer una campaña de consumo responsable de alimentos, por ejemplo.

Se puede colaborar con la institución con $25 mensuales a través de tarjeta de crédito comunicándose por medio de sus redes sociales. O a través del email: jujuy@ucu.org.ar.