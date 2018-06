Massa y Tinelli hablaron de la situación de la Argentina

El encuentro entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el conductor Marcelo Tinelli generó ayer un cruce entre los diputados nacionales Marco Lavagna y Eduardo Amadeo respecto del eventual salto a la política del reconocido personaje televisivo.

Según trascendió, la reunión entre el referente opositor y el productor se llevó a cabo el pasado miércoles en la casa del oriundo de Bolívar, en el barrio porteño de Palermo.

Durante las dos horas en que charlaron, el exdiputado nacional y el conductor de "Showmatch" tocaron temas como fútbol, el Mundial de Rusia y la situación social y económica del país.

"Claramente Tinelli tiene una sensibilidad muy particular de lo que está pasando por su tarea diaria", remarcó Lavagna en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, el diputado nacional del Frente Renovador consideró que es "muy valioso que haya gente que se quiera involucrar y que tome contacto para ver cómo se hace entre todos empezar a sacar a la Argentina adelante".

"De todas maneras, no es momento de hablar de cuestiones electorales. Plantear a esta altura fórmulas electorales es un error y una falta de respeto a la gente que la está pasando mal", añadió. Al contrario, su par del PRO Eduardo Amadeo planteó que "la posibilidad de que Tinelli sea candidato no es lo más razonable, por más que tiene todo el derecho del mundo". "No conozco las experiencias de gobierno de Marcelo Tinelli", ironizó el dirigente oficialista, que cuestionó "el mecanismo de que soy popular y arreglo los problemas". Asimismo, le pidió a Massa trabajar en el Congreso.