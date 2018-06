Los jardines no pierden sus colores en invierno

Ya en el otoño empezamos a percibir nuestros paisajes teñidos de gris, árboles con hojas amarillas y marrones que caen danzando al ritmo del viento. Pero la alegría y los colores vivos permanecen intactos en los jardines de las casas de aquellos amantes de las plantas que con gran dedicación se encargan de hacer el recambio a las plantas de estación y brindarle los cuidados necesarios.

Es que las bajas temperaturas que trae consigo el invierno no son un impedimento para tener y mantener un jardín de flores a todo color.

Durante un recorrido por el tradicional Paseo de las Flores, que se asienta cada sábado sobre la avenida 19 de Abril de 6 a 18, se pudo saber que las plantas más vendidas en esta estación son las clavelinas, conejitos, pensamientos, gazanias, alisos, petunias y violeta de los Alpes debido a que no demandan tanta humedad y necesitan para su desarrollo un poco más de frío.

Sin embargo, este año fue atípico debido a que la humedad y la lluvia se prolongaron hasta muy entrado el año lo que provocó que el recambio de plantería de otoño-invierno se retardara. Entonces recién a fines de abril y mayo la gente comenzó con el recambio.

Consultados los productores de esta feria sobre las ventas, coincidieron en que se siente una baja. Sin embargo la gente no dejó de visitarla, busca novedades y recomendaciones. Compra menos que antes pero compra.

Cuidarlas de las heladas

Los vendedores del Paseo de las Plantas ofrecen también a sus clientes recomendaciones sobre cómo tomar los recaudos necesarios durante las heladas. Una buena opción es tapar a las plantas con una malla antihelada o comúnmente llamada filtrón. También se las puede cubrir con mulching, un compuesto de residuos de pastos secos que proporciona calor a la planta, manteniendo la temperatura por lo menos dos grados arriba de la sensación térmica

Los especialistas destacaron también que estamos en época de poda. Recomiendan hacer ahora las denominadas podas de limpieza, es decir, descartar las ramas superfluas y las podas rejuvenecedoras, por ejemplo para los rosales, un especie que requiere de este tratamiento para darle más vida.

Hortalizas de estación

Entre las especies más demandadas en este tiempo están los almácigos de verduras para huertas orgánicas y urbanas. En esta feria se puede encontrar a productores que venden almácigos de hortalizas de estación.

Son del invierno las hortalizas de hoja como la espinaca, la rúcula, el repollo, la lechuga, zanahorias, rabanitos, etc. Indicaron que para cultivar estas plantas no es necesario contar con una gran superficie, lo que impulsa cada vez más a la gente a cultivar sus propios alimentos. Esta práctica no sólo responde al placer de disfrutar el gusto de las verduras recién cosechadas y sin químicos sino también al contacto con la naturaleza y verlas crecer en el hogar.