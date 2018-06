El jujeño Roy Pullen Llermanos cantó en el Teatro Colón

Roy Pullen Llermanos es un joven jujeño cuyo talento lo llevó a subir a las tablas del Teatro Colón para interpretar nada más y nada menos que al faraón en la ópera "Aida". Este cantante de ópera con registro de bajo lírico pertenece al elenco estable del Teatro San Martín, de Córdoba, provincia en la que reside actualmente.

Pullen Llermanos formó parte del elenco que tuvo a su cargo la reposición de "Aida", ópera de Giuseppe Verdi.

A pocos días de haber debutado en el Colón, habló con El Tribuno de Jujuy de su experiencia en el coliseo que está considerado uno de los mejores teatros del mundo. Pullen Llermanos formó parte del elenco que tuvo a su cargo la reposición de "Aida", la ópera de Giuseppe Verdi que se estrenó hace 110 años, el 25 de mayo de 1908, en oportunidad de la inauguración del actual edificio del teatro.

La producción, que se basó en la concepción escénica y diseño de escenografía del recordado Roberto Oswald, estuvo a cargo de su colaborador y amigo Aníbal Lápiz. Los tres cuerpos estables del Teatro Colón se unificaron en esta versión, con la dirección musical del maestro argentino Carlos Vieu al mando de la Orquesta Estable, la participación del Coro Estable bajo la dirección de Miguel Martínez y del Ballet Estable dirigido por Paloma Herrera. La producción tuvo vestuario de Aníbal Lápiz, coreografía de Alejandro Cervera e iluminación de Rubén Conde.

EL ARTISTA/ ROY PULLEN LLERMANOS, FELIZ DE SU LOGRO.

"Fui convocado por primera vez, ha sido mi debut en ese teatro, estoy muy contento. El rol del faraón no es muy largo, pero tiene su momento de exposición, entonces las autoridades del Teatro Colón para probarme cómo iba a comportarme en el escenario me han otorgado por primera vez ese rol. Gracias a Dios las autoridades del Colón quedaron muy conformes, el director de la orquesta y de toda la producción de la ópera me dijo palabras muy bellas, quedó muy contento y seguramente seré convocado para futuras producciones", señaló.

Pullen Llermanos fue convocado como solista para cantar en todos los teatros líricos del país, entre ellos el Roma, de Avellaneda; Argentino, de La Plata; pero sin dudas su actuación en el Colón viene a consolidar su carrera y más aún si se trata de "Aida", la ópera con que se estrenó el edificio del Colón hace 110 años atrás.

EL CANTANTE/ CARACTERIZADO COMO EL FARAÓN DE LA ÓPERA “AIDA”.

De sus primeras incursiones en la música, recordó que mientras cursaba la secundaria tuvo "la suerte de conocer a la queridísima Cecilia Storni, que es una artista y directora de coro espectacular que ha dado hijos también tremendamente artistas, de una dotación musical tremenda como es Nahuel Muñoz Storni que actualmente tiene una escuela de música. Gente maravillosa esa familia de artistas. Gracias a ellos canto ópera porque descubrieron que yo tenía una impostación lírica natural", aseguró. Agregó que ellos lo apoyaron en ese "descubrir lo que era la técnica vocal y el desarrollo de la voz en Jujuy. Nos encerrábamos en habitaciones a trabajar todo lo que es la técnica vocal, que es un mundo maravilloso". Después se fue a Córdoba, donde su hermano mayor estudiaba abogacía, con la intención de estudiar lo mismo, pero le ganó la vocación y se dedicó a cantar.

Para Roy, cuando la vocación es fuerte hay que dejarse llevar, "tener el coraje de abrazarla", acompañando el proceso "con mucho estudio porque con las ganas no alcanza. Es un camino bello porque te da muchas satisfacciones, pero también es un camino tremendamente difícil y a medida que pasa el tiempo, demanda más estudios". En definitiva se trata de talento, garra y ganas de cumplir los sueños.

