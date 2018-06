Paro general complicará hoy la jornada en Jujuy

Este es el tercer paro nacional que convoca la CGT contra la administración de Mauricio Macri en rechazo a las políticas oficiales.

Trabajadores de numerosos sectores adherirán hoy al paro general convocado a nivel nacional por la CGT, en rechazo a las medidas económicas impuestas por el Gobierno nacional. Por tal motivo, no habrá transporte público, se suspenderá la atención en reparticiones de la administración pública, en bancos, y en determinadas escuelas, donde los docentes también pararán, tampoco habrá recolección de residuos entre otros servicios que se verán afectados. La excepción serán algunos comercios y supermercados que atenderán de manera habitual.

Hoy se vivirá una jornada atípica en la provincia y el país, por cuanto numerosos sectores suspenderán sus servicios para manifestarse en contra de las políticas de Gobierno impulsadas a nivel nacional por la actual gestión. Tal como lo anunciaron, distintos sectores gremiales, entre ellos los que integran el Frente Amplio Gremial, adherirán a la medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilizaciones.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de gremios que anunciaron que se sumarán al paro, se espera que hoy la actividad laboral sea prácticamente nula, sobre todo en las dependencias públicas. Además en las calles se estima que habrá poca gente, por cuanto se suspenderá el servicio de transporte público de pasajeros, que sumado a la escasa actividad laboral, hace suponer que habrá poco movimiento en el centro de la ciudad.

A ello se sumarán trabajadores bancarios, viales, papeleros, algunas entidades que agrupan a taxistas, docentes y docentes privados quienes también pararán para pedir mejoras salariales, un freno a la suba de las tarifas, expresar el rechazo al acuerdo con el FMI y otras medidas económicas.

Las entidades bancarias no atenderán al público hoy, pero adelantaron que mañana la actividad será normal. De igual modo se pronunciaron desde la empresa Limsa, ya que desde las 21 de ayer se suspendió el servicio de recolección de residuos, retomando las tareas esta noches, desde las 21. El servicio municipal de recolección tampoco se prestará.

En el caso de los hospitales, la atención será mínima, exclusivamente de las guardias, al igual que las estaciones de servicio, donde se reducirá la atención en la recarga de combustibles.

La medida plantea paro de 24 horas, silenciosa, sin movilización, por lo que la intención es que las calles queden vacías y silenciosas.

Docentes tampoco dictarán clases

Tanto los gremios de Adep como Cedems, anunciaron su adhesión a la medida de fuerza prevista para hoy, por lo que se estima que en las escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario no habrá clases. Ambos sindicatos ratificaron su rechazo al ultimo aumento salarial del 5%, otorgado por el Gobierno provincial, por ser “insuficiente” y tratarse de una imposición que no respeta la negociación paritaria, motivo que también se suma a la protesta de hoy.

En algunas instituciones educativas privadas, si bien el dictado de clases será normal, temen que los padres no envíen a los chicos por cuanto no habrá transporte, como así también muchos docentes se verán impedidos de asistir a las aulas.

El personal de servicio y maestranza afiliado a ATE, también adherirá al paro.

Por su parte, Adiunju y la Conadu Histórica, que nuclea a los docentes universitarios, también parará hoy y convocó a una semana de protesta hasta el viernes y a realizar una consulta nacional a la docencia para resolver la no toma de exámenes finales y el no inicio de clases del segundo cuatrimestre.