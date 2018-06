“El yoga no es sólo una práctica, es un estilo de vida”

¿Qué es el Yoga?

El Yoga es una palabra que está escrita en sánscrito, un idioma que ya está muerto y que viene de la India. Yoga significa unión, es una práctica que justamente busca la unión entre la parte física, mental y espiritual y la integración de todo.

¿En qué consiste la práctica?

Hay diferentes variantes de Yoga, una que trabaja con la parte física (de fuerza), otra que trabaja más con la meditación o relajación en sus diversas variantes. El yoga tiene tres pilares básicos y fundamentales que son la fuerza, flexibilidad y equilibrio que es lo que debemos integrar en la vida cotidiana. Esto se logra a través de asanas (posturas) que ayudan a las personas a que sean más conscientes de su cuerpo y a través de la meditación que brinda herramientas para la relajación que busca el descanso del cuerpo, que es lo que tanta falta nos hace.

¿Quiénes pueden practicarlo?

Esta propuesta está abierta a todo el público, todos pueden hacer yoga y no hay límite de edad. Sin embargo, los profesores sugieren a los practicantes que adviertan sobre sus condiciones particulares ya sea de salud o en el caso de las mujeres si se están embarazadas. Pero sobre todas las condiciones se puede trabajar, no hay contraindicaciones. Practicar yoga depende también de cada persona, de qué es lo que le interesa y que es lo que busca. Por ejemplo una persona con problemas de columna, no es recomendable que haga un ashtanga, un tipo de yoga más dinámico en el que se utiliza mucho la fuerza del cuerpo.

También hay yoga para niños. En Jujuy hubo algunas experiencias de yoga en las escuelas, el objetivo es que de a poco esta práctica sea replicada en los demás establecimientos educativos debido a que es una disciplina que ayuda mucho tanto a niños en su comportamiento y rendimiento.

¿Cuáles son los beneficios de practicar yoga?

El yoga tiene una infinidad de beneficios, es una disciplina milenaria que se practica en diferentes partes del mundo, es por esto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó que cada 21 de junio se celebre el Día Internacional del Yoga. Esta acción da cuenta de la importancia de la disciplina y sus beneficios en la salud.

El yoga es una herramienta de las millones que existen, pero particularmente esta práctica beneficia a la postura, cuida la columna y la ejercita, ayuda en la tonificación de los músculos y en la percepción de los mismos y baja significativamente los niveles de estrés.

No es sólo una práctica, es un estilo de vida. Los beneficios son mucho y cuando se toma este camino se vive más tranquilo, se ve desde otra perspectiva las cosas y las personas ya no se enojan tanto por cosas simples de la cotidianeidad. Hoy en día en el mundo vivimos a la defensiva y nos enojamos ante cualquier estímulo, pero esta es una herramienta que nos hace ver las cosas de manera diferente.

¿Cómo es la movida del yoga en Jujuy? ¿Es una disciplina que ya está incorporada a la cotidianidad de la población?

Las personas se interesan cada vez más por esta disciplina, esto quedó demostrado en esta jornada por el Día Internacional del Yoga que tuvo más éxito del que nosotras esperábamos. Nos sorprendió debido a que superó nuestras expectativas, ha llegado a haber más de 100 personas por clase.

Como en todo país occidental falta aún, pero fue muy positivo tener esta gran convocatoria, que la gente se haya interesado y fundamentalmente que las personas estén abiertas a ver que existen otras formas de llevar el día a día. Y también la idea y voluntad de redescubrirse uno mismo.

De acuerdo a un relevamiento, en Jujuy habría más de 30 profesores de yoga lo que grafica la fuerza que está tomando esta disciplina. Es por esto que está dentro de los objetivos conformar una fundación de profesores de yoga en Jujuy para nuclearnos y prestar de mejor manera la práctica.