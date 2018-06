"Veremos la mejor versión de la selección Argentina", adelantó Sampaoli

Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa que brindó en la previa al choque trascendental ante Nigeria dejó frases como.

"Estoy seguro que mañana van a ver la mejor versión de la Selección Argentina en este Mundial", se esperanzó el técnico argentino.

Aunque no quiso dar a conocer el equipo para mañana, adelantó que "si juegan los históricos, la explicación sería que es lógico que lo afronten jugadores con mayor experiencia. Acá lo importante es que el que juegue mañana va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración" y que "cuando no se logra lo que uno quiere, se intenta profundizar en algún matiz. Ojalá que las modificaciones logren que Argentina genere una fortaleza para poder clasificar".

Buscando la motivación del grupo, Sampaoli indicó que "el partido va a tener que ver con Argentina, con asumir dónde estamos. Mañana tenemos que jugar el primer partido de los cinco que nos van a llevar a la final".

"Este partido hay que jugarlo con el corazón. Tenemos que hacer todo lo posible para que Argentina esté en la siguiente fase", sostuvo de lo que esperan mañana y que sobre su rival que "Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta".

Finalmente expresó que "el mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección".