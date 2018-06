"El objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier interpretación"

El "14" de la Selección Argentina y capitán simbólico, pues la cinta la lleva Lionel Messi, Javier Mascherano publicó en su cuenta de Instagram una "aclaración" de lo que se vio en el video publicado hoy por prensa de la Asociación de Fútbol Argentino.

En el "tape", se lo ve al "jefecito" dando indicaciones al entrenador Jorge Sampaoli, quien lo mira atentamente.

Numerosas especulaciones surgieron a partir de esa "revelación", en medio de la presunta crisis que atraviesa el plantel y el cuerpo técnico del equipo, quien ya no tendría el poder absoluto en la toma de decisiones.

Sin embargo, "Masche" realizó una publicación en su cuenta de Instagram para despejar dudas de la situación y ratificar la fortaleza y unidad del grupo, equipo, cuerpo técnico, y dirigentes.

"Cuando hablamos es para imponer y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada.

Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos juntos unidos por ese fin.

Ojalá mañana no seamos solo los 23 que estamos acá, o las más de 50 personas que conforman la delegación Argentina en Rusia, ojalá seamos los 44 millones de argentinos pateando todos hacia el mismo arco.

#VamosArgentina"