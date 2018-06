En Libertador los docentes de Adep se movilizaron

Darío Abán, secretario general de Adep, participó de la movilización establecida en la asamblea zonal de Libertador General San Martín, y ratificada en el Congreso Provincial en rechazo al 5 % de aumento salarial.

La marcha partió desde la sede de Adep ubicada en calle Mitre del barrio Pomelar portando pasacalles y letreros de protesta, recorriendo varias arterias principales de la ciudad para detenerse en la plaza central frente al edificio municipal, allí varios docentes dieron a conocer su rechazo al bajo porcentaje ofrecido por el Gobierno provincial como incremento salarial.

Abán expresó que "estamos de nuevo en la calle en rechazo al 5% de aumento salarial establecido por el Gobierno ratificando que es absolutamente insuficiente y que no colma las expectativas que planteamos como sindicato que es la de un 25% con cláusula gatillo".

Destacó que con las movilizaciones le están diciendo al Gobierno que el desfasaje inflacionario se comió el salario docente y de la clase trabajadora, que se perdió un 40 % del poder adquisitivo llevando a todos a una crisis seria y preocupante, "exigimos que se les dé inmediatamente solución a los colegas provisionales y reemplazantes, aún hay 100 que no cobraron desde marzo. Denunciamos además que no dieron cumplimiento a las paritarias del mes de marzo lo que hace que a más de 9 mil docentes no se les pagó la bonificación por título".

Por último mencionó que Adep se adhirió a la medida nacional destacando que tienen ejes de reclamo nacionales y principales, "a nivel nacional pedimos lo que exige Ctera que son las paritarias nacionales, hoy la negociación más baja del país la tiene Jujuy en base a que no hay una paritaria nacional; rechazando además el plan de ajuste, los tarifazos y el acuerdo con el FMI".

Por su parte Néstor Alemán, secretario de Prensa del Cedems, se refirió al acatamiento al paro mencionando que fue de un alto porcentaje agregando que los Gobiernos nacionales y provinciales deben hacerse eco de los reclamos que realizan todos los trabajadores estatales y privados, "lamentablemente están apuntando a que sólo cierren los números, en ambos niveles de la educación, los ajustes necesarios sólo son a los trabajadores".

En tanto que la adhesión al paro nacional en Libertador fue dispar, en la actividad privada fue casi nula mientras que en la estatal adhirieron algunas reparticiones, registrándose un buen porcentaje en educación, salud y municipal.