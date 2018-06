En Perico las ferias tuvieron buena venta

El paro nacional impactó ayer de manera significativa en Perico, por lo menos en el aspecto de educación, no así en el sector privado, ya que el movimiento comercial fue bueno como en los días comunes de ferias, donde ingresar y egresar a la ciudad es una odisea, por el gran volumen de vehículos que llegan de compras.

El acatamiento al paro docente fue alto, no hay porcentajes oficiales, pero sin dudas que uno de los factores que más influyó fue el paro de UTA, ya que no hubo colectivos en circulación, eso produjo que muchos docentes que no son de Perico no pudieran llegar para dictar clases.

En escuelas como la Nº 236, más de 110 chicos acudieron a clases y más del 20 % de los docentes fueron a trabajar, los números son similares en la mayoría de las instituciones de la ciudad y el departamento, pero la falta de transporte afectó seriamente a sectores rurales como las escuelas de Pampa Vieja, Las Pichanas, Aguas Calientes, Pampa Blanca, San Vicente y Puesto Viejo.

La actividad comercial en Perico fue totalmente normal, los comercios grandes y los pequeños trabajaron con normalidad, los supermercados abrieron sin problemas, las ferias y el imponente mercado nuevo denominado "La Saladita", trabajaron normalmente y hasta hubo números positivos en ventas, ya que en feriados o jornadas de paro, la gente aprovecha y visita ese lugar para realizar compras.

Bancos no hubo, ni el público ni el del sector privado, en los cajeros automáticos hubo dinero, la gente hacía fila para retirar efectivo sin problemas. En la ciudad tabacalera el servicio de recolección de residuos fue normal, ya que es una característica del área. En otras áreas municipales no hubo actividad, con un paro total de los empleados.

Hubo quejas por especulación en el cobro de remises hacia la capital.

Profesionales de la salud y congresales de Adep

En el hospital local sólo fueron 3 profesionales que adhirieron al paro, pues un grupo de ellos montaron stands en la plaza central aludiendo al Día Internacional de Lucha en contra del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, sobre todo por el problema del alcoholismo.

En tanto, congresales de Adep y autoconvocados realizaron una radio abierta con un fuerte repudio contra el vínculo del Gobierno nacional con el FMI, la situación salarial y cuestiones que ven venir como es el caso de la privatización de la educación pública. Uno de los docentes expresó que se encuentran “preocupados por la situación que se está viviendo, es muy crítica. El Gobierno no escucha, no da importancia, no le importa la clase trabajadora”.

“Hay incumplimiento en las remuneraciones, hay descuentos que se desconocen, ellos manipulan nuestros sueldos”, dijo una de las congresales de Adep.

Abra Pampa: adhesión

Hubo fuerte acatamiento al paro en Abra Pampa, las clases se dictaron en alrededor del 20 % de los establecimientos educativos, no hubo recolección de residuos, el banco local no atendió al público y demás oficinas públicas prácticamente no abrieron sus puertas. Sólo en el hospital abrapampeño adhirieron al paro 3 profesionales. Congresales de Adep y autoconvocados realizaron una radio abierta en la plaza central.

Se dieron casos de alumnos que directamente no asistieron.

El trabajo de limpieza fue nulo. La falta de transporte de pasajeros de línea provincial afectó de lleno a quienes quisieron viajar, no hubo recorrido de las principales empresas con destino a La Quiaca o San Salvador. (José Luis Valerio)