Atlético San Pedro ganó con lo justo y se mantiene arriba

Con goles de Héctor Cervantes y de Enzo Montero, Atlético San Pedro le ganó con lo justo a Río Grande por 2 a 1, achicando la diferencia para la visita Mauro Lucero. Con esta séptima victoria consecutiva y un empate, el plantel "millonario" sigue en la punta con 22 puntos. Los restantes encuentros arrojaron los siguientes resultados: Atlético Providencia le ganó a Deportivo Parapetí por 3 a 1, Independiente (EP) cayó ante Atlético El Polo por 1 a 0, Atlético La Esperanza derrotó a Tiro y Gimnasia por 3 a 1, Defensores La Merced empató con Deportivo La Merced 0 a 0. Recordando que Independiente quedó libre.

Jugada la 8§ fecha del Torneo Anual que hace disputar la Liga del Ramal, Atlético San Pedro sigue liderando la tabla con 22 unidades, seguido de Independiente (SPJ) con 16, Río Grande y Atlético Providencia con 15, Atlético El Polo con 12, Atlético La Esperanza y Deportivo Parapetí con 9, Tiro y Gimnasia con 7, Independiente (EP) y Deportivo La Merced con 4 y cierra Defensores La Merced con 3 unidades.

Así fue que ante una discreta cantidad de público, Atlético San Pedro recibió en su estadio a Río Grande de La Mendieta, apostando como siempre a sumar de a tres para no perder el invicto y seguir liderando la tabla, pero se topó con un rival que también venía a buscar la victoria

Cuando promediaban los 15', el árbitro decretó penal para el conjunto local que Cervantes cambió por gol, logrando la apertura del marcador. Río Grande buscó pero no pudo hilvanar la última jugada y por si fuera poco, a los 31' sufrió la expulsión de Pizarro que incurrió en una falta grave por lo que el juez le sacó roja directa. Ambos mostraron buen juego pero no lograron convertir.

En el segundo tiempo, Río Grande entró con más actitud y pese a tener un hombre menos, pudo tener más dominio del juego por los carriles, con el buen manejo de Castillo quien acompañado por Méndez y Díaz, arrimó peligro. A los 16', el árbitro Héctor Ledezma, cobró una falta dentro del área cometida contra Castillo y fue Mauro Lucero, quien la mandó al fondo de la red, poniendo paridad en el marcador. A partir el empate, el partido se puso al rojo vivo, con mucha pierna fuerte, por lo que varios vieron el acrílico amarillo y a los 25' Atlético San Pedro se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Rojas por doble amarilla. Con diez hombres cada uno, ambos equipos mostraron buen nivel futbolístico, pero todo se diluía al llegar al área chica. A los 40' llegó el tiro libre, Roldán metió un impecable centro y por una desinteligencia, la pelota pasó por medio de cinco jugadores de Río Grande y allí atento estaba Montero para peinarla y vulnerar la valla rival poniendo en ventaja a "los millonarios" por 2 a 1. Los últimos minutos Río Grande tuvo todo para empatar, pero le faltó por un lado la experiencia en los juveniles a quienes les quedó la última pelota y no supieron pararla y empujarla para el empate y por otro, la tranquilidad en los más experimentados para poder aumentar en los contraataques cuando iban tres contra dos, no alcanzaron a dar el pase justo para poder desnivelar y no se les dio. Después de tanto esfuerzo, los azucareros se fueron con las manos vacías y Atlético San Pedro festejó el triunfo que le permite mandar en solitario en la tabla. (Nora Ruiz)