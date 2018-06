El Oficial Gordillo presenta su nuevo show

El comediante Miguel Martín, conocido por su hilarante interpretación del Oficial Gordilllo, protagonizará el viernes en el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo Educativo "José Hernández", el show llamado "Choriando a lo grande" a las 22 y a las 23.50. El humorista en diálogo con el Tribuno de Jujuy, brindó detalles de su nueva propuesta teatral, además habló sobre su experiencia con Flavio Mendoza y se refirió a sus próximos proyectos.

-¿Con qué novedades se encontrará el público durante el show del viernes?

Es un espectáculo que se basa mucho en mi experiencia con Flavio Mendoza e incorporamos una propuesta audiovisual muy importante. A lo largo del show aparecen videos de una desopilante miniserie llamada "Gordillo Misión famosos" que sucede en Carlos Paz con la actuación del mismo Flavio, de Pablo Rago, Cintia Fernández y Facundo Mazzei.

-¿Qué facetas nuevas de Gordillo veremos aquí?

Bueno Gordillo aparecerá con uniforme nuevo, se aleja del brillo que tuvo en el verano y contará su experiencia con Flavio y cómo repercutió en Tucumán su paso por Carlos Paz, contará que le decían los amigos y familiares por haber trabajado con Flavio. También hablará de su infancia y de su relación con su mujer. Aparece en escena un Gordillo niño que compara a los niños de hoy con los que crecieron en los 80 o 90. Además hace su aparición en el escenario la madre de Gordillo (claro que soy yo disfrazado) que hace su descargo porque desde hace muchos años Gordillo está hablando mal de ella. Es la voz que faltaba. Y por último Gordillo y Miguel Martín se unen en el escenario para dar final al show.

-¿Qué recuerdo tiene del público jujeño?

El público jujeño me hace acordar al tucumano porque acude a mis funciones un montón, le gusta reírse de mí y la verdad tengo grandes recuerdos, por eso es la cita infaltable de todos los años: estar en el teatro José Hernández . Al principio me habían dicho que los jujeños eran un público difícil, muy crítico, pero la verdad yo allá disfruté con un público relajado y perdón de las palabras peros vi que se cagaban de risa y eso a mí como humorista me hace muy bien.

-¿Cree que el humor del norte ya está siendo más aceptado en otros puntos del país?

Creo que sí, ahora en el centro y el sur del país están interesándose en nosotros, por nuestra tonada, por nuestra idiosincrasia, hay gente interesada en el federalismo. Éramos nosotros siempre los que mirábamos hacia el sur hacia Buenos Aires o Córdoba y ahora eso está cambiando. Y desde todo punto de vista, por ejemplo ahora el país habla de Jujuy por sus grandes atracciones turísticas y gracias a Uds. Tucumán también levantó su nivel turístico.

-¿Cómo se lleva con las nuevas tecnologías?

Las nuevas tecnologías nos benefician y desde el principio las utilizamos. Desde el Messenger, hasta el Hotmail. Luego llegó Facebook y se transformó en una herramienta hermosa para nosotros, subimos videos ahí y es un complemento perfecto a la prensa tradicional a los diarios, la TV y la radio. Y siempre tratamos de hacer cosas nuevas en las redes. Usamos Instagram, Twitter y gracias a YouTube ha sido mi despegue a nivel regional y a nivel país gracias a que me veían en los videos que luego se viralizaban.

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Flavio Mendoza?

Laburar con él que es un peso pesado y ya tiene aceitadas muchas cosas, a uno lo enriquece a nivel profesional y conocerlo te enriquece a nivel personal porque es un excelente ser humano, solidario, sencillo, es del interior como nosotros, el es de Nogoyá, Entre Ríos y creo que con la gente del interior tenemos más coincidencia que con un porteño.

-¿Cuáles de sus planes más próximos nos puede adelantar?

Está por salir en Tucumán una serie que grabamos hace un par de años, tuvo algunas trabas pero ya se emitirá por Canal 10. Se llama "Futuros ídolos" y es sobre dos relatores deportivos que hacen relatos de partidos de fútbol infantil. Un tucumano y un salteño que piensan que son Mariano Closs y Fernando Niembro y son bastante particulares por no decir bastante estúpidos. Los papeles nos vienen como anillo al dedo, Daniel Elías es el otro actor. Además tengo prevista una presentación en el teatro Ópera de Buenos Aires, viene un gira por Córdoba y por primera vez vamos a estar en Santa Fe y en Rafaela. Y este año ya está cerrada otra temporada en Carlos Paz con este espectáculo.

Un mensaje para los jujeños...

Quiero mandar un saludo grande a todos los jujeños que siempre me vienen a ver, le ponen muy buena onda porque siempre que voy hace mucho frío, pero en el teatro le ponen toda la garra. Les agradezco un montón porque desde la primera vez que fui a Jujuy me trataron muy bien. Espero que este fin de semana la pasemos bien y los espero como siempre.

