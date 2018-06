Fueron siete peleas amateurs atractivas

La pelea de fondo pactada entre Gabriel Daza y Abel Tapia no se realizó por falta de promotor matriculado en la FAB.

Si bien la pelea de fondo, profesional, entre Abel Tapia y Gabriel Daza no se realizó, el festival a cargo de la escuela de boxeo Seom se realizó con normalidad contando con muy buenos combates. La gente en el gimnasio de Gustavo Besín dijo presente.

Más allá de la expectativas generadas, el público se fue conforme con cada uno de los combates que fiscalizó la Comisión Municipal de Boxeo.

Consultado sobre porque no se realizará la contienda entre Gabriel Daza y Abel Tapia, explicaron que al no contar con un promotor matriculado en la Federación Argentina de este deporte, no se pueden desarrollar peleas profesionales, por lo tanto todo fue amateurs.

Así, el festival comenzó con la victoria de Luis Patricio de Monterrico ante Fabricio Lamas de Cuyaya por fallo unánime. Mismo fallo para Ignacio Cepeda de Club Zapla ante el senegalés Bili Diagota.

En el tercer combate, Leonardo Portillo cayó ante Ramiro Ramos de Monterrico por fallo unánime de los jurados.

Luego, Luis Herrera de Cuyaya se impuso ante Daniel Cardozo en pelea cerrada y muy pareja por fallo dividido.

Otra de las peleas parejas fue entre Matías Andrade y Sebastián Chávez que empataron en fallo dividido.

El primer nocaut de la noche llegó con la pelea de semifondo en categoría pesado, Jonatan Rivero de Seom se impuso por abandono en el segundo asalto ante Raúl Ortega de El Carmen. Más allá que el primer round comenzó electrizante para los dos, porque de entrada Rivero ganó el medio del cuadrilátero y fue claro en los golpes llegando con el jab. Pero después del primer minuto, un derechazo de Ortega lo dejó al pugilista del Seom contra las cuerdas, en los pesados, una mano hace la diferencia. Sin embargo a los dos, cuando parecían que entraban a dominar las acciones, les faltó distancia, aunque el pupilo local fue el que mejor terminó la pelea.

En la segunda vuelta, el cansancio pasó factura a Raúl Ortega y lo aprovechó bien Jonatan Rivero, porque comenzó a llegar con mayor claridad obligándolo al carmense a tirar la toalla.

Pelea de fondo

En la pelea de fondo, Adrián Flores de Alto Comedero y Ezequiel Armella de Seom no pudieron sacarse ventajas e igualaron en fallo dividido de los jueces.

El "Chato" Flores a cargo de Perasi Ruiz trabajó en la primera vuelta, con el jab en punta y combinando, pero en el segundo asalto mejoró Armella. En la tercera vuelta, faltó claridad por parte de ambos lados y el empate terminó siendo el resultado más justo en una pelea que se esperaba mucho más emoción por el estilo de boxeadores que tenían de protagonistas.